Al Sisi recibe al jefe de la CIA antes de reanudar las conversaciones de tregua en Egipto

El Cairo, 7 abr (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibió este domingo al director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, en El Cairo, antes de reanudar las conversaciones entre las partes y mediadores para lograr un alto el fuego en Gaza, y un intercambio de rehenes y prisioneros.

La reunión abordó los "esfuerzos conjuntos de Egipto, Catar y Estados Unidos para establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza" así como la necesidad para "intensificar los esfuerzos para calmar la situación y detener la escalada militar", dijo en un comunicado el portavoz de la Presidencia egipcia, Ahmed Fahmy.

En este encuentro, en el que también estaba presente el jefe de la Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, el presidente egipcio subrayó "la gravedad de la situación humanitaria" en el enclave palestino que requiere "esfuerzos internacionales, sin demora, para presionar por la aplicación inmediata de la ayuda humanitaria a todas las áreas de la Franja de Gaza de una manera adecuada".

Al Sisi, según el portavoz, subrayó la necesidad de trabajar "seriamente para lograr una solución justa de la cuestión palestina mediante la solución de los dos Estados, advirtiendo de la extensión del conflicto de forma que perjudique la seguridad y la estabilidad regional".

Recordó la necesidad de proteger a los civiles y el peligro de una escalada militar en la ciudad palestina de Rafah", en el extremo meridional de Gaza y que linda con Egipto.

Se espera que una delegación del movimiento palestino Hamás viaje a El Cairo para las negociaciones, que se realizarán de forma indirecta con Israel, que se prevé que envíe otro equipo liderado por el jefe de la Mossad, Didi Barnea, dijeron a EFE fuentes de seguridad egipcia bajo condición de anonimato.

La propuesta actual que se está negociando podría resultar en un alto al fuego de seis semanas en la Franja de Gaza, así como en la liberación de 40 de los rehenes en manos de Hamás y entre los que se incluirían soldados mujeres, hombres mayores de 50 años y otros varones con condiciones médicas graves.

A cambio, Israel liberaría 700 prisioneros palestinos, según se ha filtrado en medios estadounidenses e israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo, cuando se cumplen seis meses de guerra en la Franja de Gaza, que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas.

En Gaza, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, han muerto 33.175 personas, dos tercios mujeres y niños. EFE

