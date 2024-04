Sánchez transmite dos mensajes con motivo de la final de la Copa: "no al racismo y que gane el mejor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este sábado desde Vitoria dos mensajes con motivo del partido del final de la Copa del Rey que se juega esta noche en el estadio de la Cartuja de Sevilla y que enfrenta al Athletic de Bilbao y al Mallorca: "no al racismo y que gane el mejor". Sánchez, que ha participado en la capital alavesa en un acto de campaña a las elecciones que se celebrarán el 21 de abril en Euskadi, junto al candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha referido "al día futbolero" que vive hoy, tras ver entre el público al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha acudido con la bufanda rojiblanca del Athletic. El líder del PSOE ha recordado que su mujer, Begoña Gómez, nació en Bilbao y, por tanto, tiene "muy claro a quién apoya" en el encuentro del final de Copa. En todo caso, él, como presidente del Ejecutivo, no ha querido decantarse por ninguno de los equipos rivales y ha dejado claro dos mensajes: el primero de ellos "no al racismo", y el segundo, "que gane el mejor".