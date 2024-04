Carlos Rodríguez:"Obviamente me entendí con Ayuso, gran resutado para los dos"

Eibar (Gipuzkoa), 6 abr (EFE).- Carlos Rodríguez (Ineos), segundo en la general de la Itzulia y ganador de la última etapa en Eibar, se mostró satisfecho con un resultado que no hubiera creído antes de la Itzulia, pero celebró tanto su éxito como el maillot amarillo definitivo de su rival y amigo Juan Ayuso.

"Es difícil terminar mejor una carrera, con la victoria de etapa y la general para Juan Ayuso. Estoy muy contento con este resultado", dijo el ciclista de Almuñecar.

Un triunfo producto de una entente "cordiale" con Ayuso, quien atacó en el alto de Urkaregi, a 16 km de meta, para marcharse ambos hasta la meta de Eibar en perfecta colaboración.

"Obviamente nos hemos entendido cuando nos hemos quedado los dos en cabeza. Juan sabía que no iba a tener problema conmigo porque le iba a ayudar. Los intereses eran comunes y nos entendimos, yo ganaría la etapa y él la general", explicó.

Un resultado inesperado en una carrera que se quedó en la cuarta etapa sin los grandes favoritos, tras la eliminación de Vingegaard, Roglic y Evenepoel en la cuarta jornada.

"Al final he sido segundo en la general, quien me lo iba a decir antes de empezar la Itzulia. No es la mejor manera de conseguir estos resultados por la ausencia de los favoritos. Espero que todos se recuperen y que vuelvan pronto a competir. Les mando todos los ánimos", concluyó. EFE

