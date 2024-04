Carlo Costanzia reacciona al duro comunicado en el que su padre ha vuelto a arremeter contra su madre, Mar Flores

Cuando parecía que la presión mediática se relajaba y podría comenzar a disfrutar de su historia de amor con Alejandra Rubio, una nueva polémica sacude a Carlo Costanzia. Dos de sus hermanos por parte de padre, Pietro y Rocco Costanzia di Costigliole, han sido detenidos en Italia por un presunto intento de asesinato después de que el primero de ellos agrediese brutalmente a un joven con un machete -causándole heridas tan graves que han tenido que amputarle una pierna-, y el segundo le ayudase a huir del lugar en una moto. Actualmente los jóvenes están en prisión y todo apunta a que Pietro -en cuya habitación la policía italiana habría encontrado un kilo de hachís, cocaína, dos pistolas y documentos de identidad falsos para abandonar el país- podría enfrentarse a un mínimo de 3 años de cárcel. Un duro golpe para Carlo, que está muy unido a sus hermanos pero prefiere mantenerse al margen y no hacer ninguna declaración pública; al contrario que su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, que ha difundido un comunidado estallando contra la prensa española por el "linchamiento mediático diario y constante" que según él se está haciendo a su familia y en el que no ha dudado en lanzar un dardo contra su exmujer Mar Flores, a la que tacha de ser una "madre santificada". Un texto que está dando mucho que hablar y sobre el que le hemos preguntado al novio de Alejandra Rubio, que más serio que nunca y sin poder disimular en su gesto cabizbajo su agobio, ha dado la callada al ataque de su padre y no ha revelado si está de acuerdo con lo que dice. Completamente mudo, Carlo tampoco ha revelado cómo está ante el delicado panorama judicial que le espera a sus hermanos en Italia ni cómo está sobrellevando él lo sucedido en las últimas semanas.