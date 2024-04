Gran Bretaña se industrializaba un siglo antes de la máquina de vapor

Gran Bretaña ya se movía hacia una economía industrializada bajo los Estuardo en el siglo XVII, más de 100 años antes de que los libros de texto marcaran el inicio de la Revolución Industrial. Construido a partir de más de 160 millones de registros y que abarca más de tres siglos, el sitio web Economies Past de la Universidad de Cambridge utiliza datos de censos, registros parroquiales, registros de libertad condicional y más para rastrear los cambios en la fuerza laboral británica desde la era isabelina hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial. La investigación muestra que la Gran Bretaña del siglo XVII experimentó una fuerte caída del campesinado agrícola y un aumento en el número de personas que fabricaban bienes: desde artesanos locales como herreros, zapateros y carreteros, hasta una explosión en las redes de tejedores locales que producían telas para la venta al por mayor. Los historiadores dicen que los datos sugieren que Gran Bretaña estaba emergiendo como la primera potencia industrial del mundo varias generaciones antes que los molinos y las máquinas de vapor de finales del siglo XVIII, a lo que se atribuye durante mucho tiempo el nacimiento de la industria y el crecimiento económico globales. "Al catalogar y mapear siglos de datos sobre empleo, podemos ver que es necesario reescribir la historia que nos contamos sobre la historia de Gran Bretaña", dijo en un comunicado Leigh Shaw-Taylor, líder del proyecto y profesora de Historia Económica en la Facultad de Historia de Cambridge. "Hemos descubierto un cambio hacia el empleo en la fabricación de bienes que sugiere que Gran Bretaña ya se estaba industrializando más de un siglo antes de la Revolución Industrial". De hecho, a principios del siglo XIX, cuando William Blake escribía sobre las "oscuras fábricas satánicas", las cifras involucradas en la fabricación se habían estancado durante mucho tiempo. Muchas partes de Gran Bretaña incluso se estaban "desindustrializando", dicen los investigadores, a medida que la fabricación abandonó gran parte del país para concentrarse en torno a las yacimientos de carbón. En cambio, en el siglo XIX el sector de servicios casi se duplicó, un auge que a menudo se piensa que comenzó más cerca de los años cincuenta. Entre ellos se encontraban vendedores, personal doméstico, profesionales como abogados y profesores, así como un enorme aumento de trabajadores del transporte en los canales y ferrocarriles. En 1911, alrededor del 13% de todos los trabajadores trabajaban en el transporte. De hecho, la investigación sugiere que el sector de servicios británico ha estado creciendo casi continuamente durante trescientos años. El trabajo se presenta en la conferencia anual de la Economic History Society el 6 de abril. "La cuestión de por qué surgió la era industrial en Gran Bretaña es muy debatida, siendo el carbón, la tecnología y el imperio factores importantes", dijo el profesor Shaw-Taylor. "Nuestra base de datos muestra que una oleada de empresa y productividad transformó la economía en el siglo XVII, sentando las bases para la primera economía industrial del mundo. Gran Bretaña ya era una nación de fabricantes para el año 1700". "Se han pasado cien años estudiando la Revolución Industrial basándose en una idea errónea de lo que implicó", dijo. Mientras gran parte de Europa seguía languideciendo en la agricultura de subsistencia, el número de trabajadores agrícolas varones en Gran Bretaña se redujo en más de un tercio (64% a 42%) entre 1600 y 1740. Al mismo tiempo, entre 1600 y 1700, la proporción de la fuerza laboral masculina involucrada en la producción de bienes aumentó en un 50% a poco menos de la mitad de los trabajadores (28% a 42%). Según las estimaciones de Shaw-Taylor, la proporción de la fuerza laboral británica en una ocupación que implicaba manufactura más que agricultura era tres veces mayor que la de Francia en 1700. "No podemos decir con certeza por qué se produjo este cambio en Gran Bretaña y no en otros lugares", dijo. "Sin embargo, la economía inglesa de la época era más liberal, con menos aranceles y restricciones, a diferencia del continente". El transporte de mercancías dentro de muchos países europeos estaba sujeto a peajes por parte de los magnates de la tierra, por lo que los mercados solían ser muy locales. En Inglaterra hay pocos registros de este tipo de gravámenes posteriores a la época medieval. Shaw-Taylor sostiene que los gremios comerciales también tenían más poder en otras naciones. Por ejemplo, la producción textil estaba prohibida en el campo alrededor de la ciudad holandesa de Leiden, y en Suecia no se permitían tiendas en áreas rurales dentro de un radio de diez millas de una ciudad hasta el siglo XIX. Sin embargo, en la Inglaterra de 1700, la mitad de todo el empleo manufacturero se encontraba en el campo. "Además de los artesanos de las aldeas, había redes de tejedores en las zonas rurales que trabajaban para comerciantes que suministraban lana y vendían los artículos terminados", dijo Shaw-Taylor.