El presidente de Cuba culpa a EEUU de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha culpado este jueves a Estados Unidos, a través del "recrudecimiento" de las sanciones, de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados de la cartilla de racionamiento. El dirigente cubano ha dedicado la segunda edición de su programa radiofónico a analizar la situación de la canasta familiar, "la cual ha tenido en los últimos meses inestabilidad, problemas de calidad y carencia de algunos de los productos". "Tema sensible para nuestro pueblo, sobre el que sabemos hay muchas inconformidades, pero se está trabajando sin descanso. Seguimos desde ese espacio tocando los asuntos que más impactan en el país", ha indicado el presidente a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Díaz-Canel ha invitado al programa a la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, y al viceministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, para abordar las críticas de la población al respecto. Los ciudadanos se han preguntado por qué las autoridades se han demorado en dar la canasta completa, por qué llegan con menos calidad, por qué desaparecen productos y cómo se trabaja para asegurar que se garantizan estos bienes. La titular del Ministerio de Comercio Interior ha señalado que "los dos últimos años han sido muy complejos para la distribución de los productos normados", al tener déficit en algunos productos como que no se han podido recuperar, como el café o aceite. Además, ha indicado que se ha limitado la entrega de huevo por la alta dependencia de las importaciones. Asimismo, ha explicado que la disponibilidad de estos productos se debe a que es casi totalmente importada, por lo que los dos problemas principales son la disponibilidad de financiamiento y el incremento de los precios de los últimos años, según reza un comunicado de la Presidencia cubana. Asimismo, la situación se agrava por la disponibilidad de combustibles en los equipos de transporte tanto terrestres como navales para los productos nacionales e internacionales. "Nos ha faltado financiamiento, y por qué, porque no son suficientes las exportaciones y en esto se refleja el recrudecimiento del bloqueo, que es real", ha declarado el presidente. Betsy Díaz ha afirmado que la distribución de los próximos meses recuperará de forma progresiva las entregas en las provincias que no han recibido algunos de los productos, como arroz, sal o azúcar. Además, ha asegurado que la leche llegará en abril y mayo para los grupos prioritarios y que las bebidas de soja se reincorporarán este mes. También ha agregado que el pan tendrá una notable mejoría con la llegada de buques con harina de trigo que revitalizarán la producción. A finales de marzo se produjeron multitudinarias manifestaciones en varias ciudades del país en contra del Gobierno de Miguel Díaz-Canel tras varias jornadas de apagones y retrasos en la distribución de alimentos básicos. Los asistentes a las marchas pidieron "corriente y comida", "libertad", "patria y vida" y han denunciado pasar hambre.