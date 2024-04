Chus Mateo: "Rudy es patrimonio del baloncesto español y del Real Madrid"

Madrid, 5 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, alabó la figura de Rudy Fernández después de que este diese a entender días atrás en rueda de prensa que se retirará al final de la presente temporada y consideró que es "patrimonio del baloncesto español y del Real Madrid".

"Me enteré justo después, existía esa posibilidad durante el año pero nunca lo había dicho de una forma tan tajante como el otro día. Rudy va a marcar una época a todos los niveles, es patrimonio del baloncesto español y del Real Madrid. Si hubiera tenido la fortuna de estar bien físicamente durante toda su carrera, sin las lesiones que ha tenido, hubiera sido probablemente el mejor jugador español, si no lo es", dijo.

"Su conocimiento del juego, u anticipación, cómo ha evolucionado defensivamente entendiendo perfectamente el juego y a nivel ofensivo para seguir sobreviviendo en un balocnesto que cada vez ha subido un peldaño a nivel físico... es para quitarse el sombrero. Nos va a seguir ayudando mucho, va a seguir participando, entrando en pista, dándonos buenas tardes. Y si no entra en la pista desde el vestuario y desde el banquillo nos va a ayudar muchísimo a ganar", añadió.

En esa línea, apuntó: "No tiene ya nada que demostrar, el día que sale lo puede hacer bien o mal como cualquier compañero, pero lo importante es lo que hay desde aquí en toda su carrera. Queremos seguir ganando por Rudy y por todos, por el equipo. Nos va a ayudar como le pidamos, siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Lo que ha hecho no se lo quita nadie y el legado que deja es enorme".

Mateo habló de su jugador tras caer en la Euroliga ante el Baskonia: "Nos ha faltado concentración y tensión competitiva. Hemos iniciado bien el partido y heMos iniciado en la línea que queríamos, pero el Baskonia ha peleado y ha encontrado a un Howard muy difícil de parar. Sabemos lo complicado que es cuando coge la racha".

"Ha aparecido en el momento justo y ha sido complicado defenderle. Hemos cometido errores que debemos mejorar y si queremos seguir consiguiendo victorias tenemos que estar concentrados cuarenta minutos, no solo por un rato. Aunque no nos jugáramos nada queríamos ganar delante de nuestra gente y hacerlo bien, pero nos ha faltado tensión y atención por momentos", agregó.

Asimismo habló sobre la dificultad de competir cuando el objetivo de ser primeros en la fase regular está ya conseguido: "No es fácil transmitirlo, pero es un error si no consigo transmitir que mantengan la tensión, tenemos que aprovechar cada minuto de partido. Tenía claro que íbamos a tener altibajos después de la Copa del Rey y las ventanas porque es un equipo que muchas veces cuando no ve delante que hay algo en juego le cuesta mucho, pero creo que es importante aprovechar todo este tiempo que tenemos, por supuesto mejorando ciertas cosas que podemos mejorar como la atención".

"Nos han quitado rebotes que a mi no me gustan, creo que tenemos que mejorarlo. Hemos perdido algún balón por precipitación y ansiedad, creo que son cosas que vamos a mejorar seguro. Soy paciente y optimista porque creo conocer a estos jugadores, juntos vamos a hacerlo mejor todavía y cuando llegue el momento vamos a estar preparados", completó. EFE

cmg/jl