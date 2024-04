Sánchez cree que Israel está cada vez más aislado dentro de la comunidad internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su Ejecutivo están "cada vez más aislados" internacionalmente y que incluso algunos países que en un principio estaban más alineados con la posición de Israel están cambiando su postura "drásticamente" pidiendo líneas políticas "más duras y claras" por lo que está sucediendo en Gaza. "Al principio creo que todos sentimos esa solidaridad con los ciudadanos y la sociedad que fue atacada por una organización terrorista, pero después esta situación desequilibrada y horrible que consternó a toda la comunidad internacional está poniendo al primer ministro en una situación muy difícil y aislada dentro de la comunidad internacional", ha manifestado Sánchez en una entrevista en Al Yazira, recogida por Europa Press. Al hilo, Sánchez ha insistido en que desde el comienzo de la guerra son cada vez más los países "reacios" a apoyar y respaldar la línea de actuación de Netanyahu, "especialmente en el mundo occidental", ha lanzado. Dicho esto, ha instado al Gobierno israelí a que cumpla las resoluciones de la ONU que exigen un alto el fuego permanente. Asimismo, Sánchez ha sido preguntado sobre las declaraciones del Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en relación a la venta de armas a Israel por parte de diversos países instando a que no se les proporcione, a lo que ha respondido que está de acuerdo con esta afirmación y que no cree que esa estrategia "vaya a dar más seguridad a la sociedad israelí" cuando termine la guerra. "Creo que la única manera de tener una coexistencia pacífica y la seguridad que el pueblo israelí necesita es a través de la política y la diplomacia, y no con la guerra. Y esta guerra especialmente terrible que estamos presenciando en Gaza, no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania y tal vez más allá", ha apuntado. En relación al ataque de Israel a la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, en el que murieron siete cooperantes, Sánchez ha condenado estos hechos y ha lamentado las "extremadamente peligrosas" circunstancias que están teniendo los trabajadores humanitarios sobre el terreno en Gaza. En este sentido, ha pedido al gobierno israelí que aclare la situación y explique por qué ha ocurrido esto en Gaza. También ha exigido al Ejecutivo de Netanyahu que aclare el reciente ataque aéreo de Israel contra un edificio diplomático iraní en Damasco en el que murieron 14 personas entre los que se encuentran siete miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y varios sirios miembros de una milicia afín a Hezbolá. "No es aceptable. El gobierno israelí debe aclararlo", ha sentenciado.