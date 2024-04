Rocío Laffón desvela el lado más desconocido de Victoria Federica

Victoria Federica regresaba este domingo a Madrid tras disfrutar de unas exóticas vacaciones de Semana Santa en Sri Lanka acompañada por dos de sus mejores amigas, y para nuestra sorpresa se mostraba de lo más encantadora a su llegada al aeropuerto de Barajas. Lejos de su actitud altiva o esquiva ante las cámaras en otras ocasiones, la hija de la Infanta Elena derrochaba simpatía y cercanía a pesar del largo viaje, y no dudaba en bromear con los rumores de relación con un míster malagueño al que llamaría limoncito: "Cada día me ponéis una. Lo sabes tú mejor que yo" aseguraba con una sonrisa, desmintiendo así que su corazón esté ocupado. Un llamativo e inesperado cambio con la prensa que ha mostrado una cara desconocida hasta ahora de la sobrina del Rey Felipe VI y sobre la que ha hablado su íntima amiga Rocío Laffón -son inseparables- en el estreno del documental sobre Elena Huelva, 'Mis ganas ganan'. "Victoria es maravillosa, claro que sí, maravillosa y cuando la conocéis es que es una niña diez no, lo siguiente, una niña maravillosa" ha afirmado, explicando por qué en ocasiones se ha mostrado tan arisca ante las cámaras: "No sé si es timidez. Muchas veces también es el agobio de que siga en tu vida todo el día". "Pero es una niña increíble. O sea, de verdad, si la conocéis, ahora que está haciendo ese programa de televisión ('El Desafío'), cuando la conozcáis, vais a daros cuenta del diez de niña que es" ha insistido orgullosa. Un concurso en el que Rocío adelanta que vamos a ver por fin cómo es Victoria, "totalmente", pero sobre el que prefiere no revelar ningún detalle. "Yo es que prefiero hablar de mí, pero lo va a hacer genial. Yo estoy segurísima, lo va a hacer, pero pregúntaselo a ella cuando la veas" ha zanjado. "Es mi gran apoyo. Yo la adoro. Es mi íntima amiga desde que nací y la adoro. Así que nada, muchísimas gracias" ha confesado antes de agradecer a la prensa que la trate con educación porque, como admite, "a veces es un poco duro también ser ella".