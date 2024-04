Homenaje a Carreras, Händel protagonista y el estudio de una bajada de precios en la nueva temporada del Teatro Real

El Teatro Real inaugurará el próximo 23 de septiembre nueva temporada con 19 títulos de ópera, de los cuales habrá predominio de piezas de George Friedrich Händel -hasta cuatro óperas-, se programará un homenajé al tenor José Carreras y se "mirarán fórmulas" para una bajada de precios de entradas para el próximo año. Durante la presentación de la temporada, el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha anunciado el estudio de esta reducción del coste de tickets "en algunas zonas" de cara al año 25/26, añadiendo además que para esta próxima temporada no habrá incrementos en las entradas, pese a la subida general de costes. "Somos uno de los teatros con los precios más asequibles a pesar de ser al mismo tiempo de los que menos subvenciones públicas recibimos", ha remarcado Marañón, remarcando que esas ayudas suponen un 31% del presupuesto total. El presidente del Teatro Real ha defendido que un aumento en las subvenciones facilitaría una mayor reducción en el precio de las entradas. En total, en la temporada 2024/25 del Teatro Real habrá un estreno absoluto -la ópera 'Tejas verdes', de Jesús Torres, a partir de la obra homónima del chileno Fermín Cabal y del 'Cancionero y romancero de ausencias', de Miguel Hernández-, diez títulos que nunca se presentaron en este escenario y seis nuevas coproducciones (tres de las cuales se estrenan en el Teatro Real). El tenor José Carreras será homenajeado por el 50 aniversario de su interpretación de 'Adriana Lecouvreur' en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela (1974), junto a Montserrat Caballé. Esta obra de Francisco Cilea, que también 'debuta' en el Real, será la encargada de dar el pistoletazo de salida al programa. Mientras en la temporada actual han predominado estrenos del siglo XX, en la próxima se privilegiarán los dos siglos anteriores. Así, habrá ocho obras barrocas, dos óperas de Mozart adscritas al clasicismo, seis óperas del siglo XIX, dos óperas del siglo XX y una del siglo XXI (más las dos que se anunciarán en el futuro, en el Teatro Español y en Teatros del Canal). El compositor más presente será Georg Friedrich Händel, con cuatro títulos -'Tamerlano', 'Alcina', 'Theodora' y 'Jephtha'-, uno de los cuales, la nueva coproducción de 'Theodora', traerá al Teatro Real por primera vez a la directora de escena británica Katie Mitchell. La dirección musical será de Ivor Bolton, que ya dirigió tres óperas suyas en el Real -'Rodelinda' (2017), 'Parténope' (2021) y 'Orlando' (2023)- y que se despedirá en la 24/25 de su cargo como director musical del coliseo madrileño. Dentro del repertorio barroco se presentarán dos óperas francesas: el estreno en España de 'David et Jonathas', de Marc-Antoine Charpentier -con el Ensemble Correspondances y Sébastien Daucé- y 'Las indias galantes', de Jean-Philippe Rameau. También se estrena en España 'L'uomo femmina', de Baldassare Galuppi y se recupera una ópera española "olvidada", 'La Merope', de Domènec Terradellas, que se escuchará por primera vez en el Teatro Real con una nueva edición de la partitura. MOZART ESTÁ DE ESTRENO Aún en el siglo XVIII, ya en el clasicismo, se ofrecerán dos óperas de Wolfgang Amadeus Mozart protagonizadas por reyes y separadas entre sí por once años: 'Mitridate, re di Ponto', e 'Idomeneo, re di Cresta'. La primera es una nueva producción que volverá a unir a Ivor Bolton y Claus Guth en una ópera de juventud de Mozart, después de 'Lucio Silla', en 2017; la segunda, una versión historicista semiescenificada dirigida por René Jacobs, con puesta en escena de Benoît de Leersnyder. Asimismo, del XIX se estrenará en el Real una nueva producción de 'Maria Stuarda', de Gaetano Donizetti (que nunca se ha hecho en su escenario). De Giuseppe Verdi se presentarán tres títulos: 'Attila', 'I lombardi alla prima crociata' y 'La traviata', esta última en la producción de Willy Decker que estaba prevista para 2020 y que tuvo que posponerse por la pandemia. Precisamente, con 'La traviata' se homenajeará a la mítica actriz Sarah Bernhardt en el 145º aniversario de la incorporación a su repertorio del papel de Marguerite Gautier de 'La dama de las camelias', de Alexandre Dumas hijo, en el que se basa la ópera de Giuseppe Verdi. HOMENAJE A PUSHKIN Despidiendo el siglo XIX, dos óperas rusas basadas en obras de Aleksandr Pushkin, de quien se conmemora el 225º aniversario de su nacimiento. La nueva producción de 'Eugenio Oneguin' de Piotr Ilich Chaikovski, con dirección de escena de Christof Loy, y 'El cuento del Zar Saltán', de Rimski-Kórsakov, que se estrenará en el Real con una nueva producción concebida por Dmitri Tcherniakov. Ya en los albores del siglo XX, además de la citada ópera verista 'Adriana Lecouvreur', habrá un doble programa que unirá 'La vida breve', de Manuel de Falla -título que reinauguró el Teatro Real en 1997- y el estreno absoluto de 'Tejas verdes'. Por último, la programación de danza tendrá, como en las temporadas precedentes, tres compañías invitadas y una producción de ópera coreografiada y se ofrecerán quince conciertos.