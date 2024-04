Bárbara Rey se compara con Carmen Borrego y le da un consejo tras el ataque de su hijo José María

Continúan las reacciones a la exclusiva que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su todavía mujer Paola Olmedo han concedido a la revista 'Semana' tras su separación cargando duramente contra la hija de María Teresa Campos, a la que señalan como la culpable de su ruptura. Mientras la colaboradora continúa aislada tras su abandono de 'Supervivientes 2024' y no será hasta esta noche cuando se entere en directo durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez del inesperado y tremendo ataque de su hijo, Bárbara Rey no ha dudado en mostrar su apoyo a Carmen y comparar sus situaciones, ya que su hijo Ángel Cristo Jr. también arremetió contra ella vía exclusiva hace varios meses. "Me parece terrible. Yo no puedo entender que los hijos por los cuales hemos hecho todo, y nos hemos sacrificado, hemos trabajado tanto para que no les faltase de nada, parece mentira que nos hagan esas cosas tan terribles y tan duras" ha confesado al periodista Pepe del Real en 'Vamos a ver'. A pesar de lo complicada que va a ser la vuelta a la realidad de Borrego tras tres semanas en Honduras, Bárbara le ha aconsejado que "sea fuerte, que sea valiente". "Lo va a pasar muy mal, y eso es algo que solo lo sabe el que lo está pasando" como ha reconocido, pero sí ha querido contar su experiencia: "El tiempo pone las cosas en su sitio. Y sino se pone porque él no quiere, que trate de seguir adelante porque no hay más remedio". "Que se refugie en su marido, en su hija, y que si necesita la ayuda de un profesional que no lo dude y pida ayuda" ha concluido.