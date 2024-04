Avianca reactivará el 15 de junio la ruta entre Madrid y San Salvador (El Salvador) para la temporada de verano

Avianca volverá a operar este verano, entre el 15 de junio y el 28 de septiembre, su ruta directa entre Madrid y San Salvador (El Salvador) con cuatro frecuencias semanales. Los vuelos serán operados por la compañía española Wamos, especializada en vuelos chárter y 'wet lease' --alquiler de aviones con tripulación--, con aviones Airbus A330 con capacidad para 288 pasajeros. Los vuelos de Madrid saldrán los domingos, martes, jueves y sábado, mientras que desde El Salvador saldrán los lunes, martes, jueves y sábado. Estos vuelos estarán disponibles en cuatro tarifas diferentes, tres de ellas en económica --'light', 'classic' y 'flex'-- y la 'business' en clase ejecutiva. La 'light' permite volar con un artículo personal, una maleta de mano de 10 kilogramos y hacer el 'check in' web o en la app. La tariga 'classic' incluye un artículo personal, una maleta de mano de 10 kilos, un equipaje en bodega de 23 kilos, 'check in 'en counter, web o app, selección de asientos y acumulación de millas LifeMiles. La tarifa 'flex' permite viajar con un artículo personal; una maleta de mano de 10 kilos; un equipaje en bodega de 23 kilos; 'check in' en counter, web o app, selección de asientos plus, salida de emergencia o economy, cambios y reembolsos antes del vuelo y acumulación de LifeMiles. Por último, la tarifa 'Business lo incluye todo'. Permite viajar con un artículo personal, una maleta de mano de 10 kilos, dos equipajes en bodega de 32 kilos, cambios y reembolsos antes del vuelo, 'check in' en counter, web o app, atención en counter y entrega de equipaje prioritario, asiento en clase ejecutiva, acceso a los avianca lounges, embarque prioritario y acumulación de LifeMiles. Los billetes para esta ruta ya están a la venta a través de la web, la aplicación móvil y las agencias de viajes.