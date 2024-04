Samsung presenta su nueva gama de lavadoras con hasta un 40% más de ahorro energético y con múltiples funciones de IA

Samsung ha lanzado su nueva gama de lavadoras en Europa, que destacan por sus diversas funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), como AI Ecobubble, AI Wash y AI Energy Mode, con las que mejora la calidad de lavado, además de impulsar su capacidad de ahorro energético, alcanzando hasta un 40 por ciento más eficiencia gracias a tecnologías como Bubble Shot. Así lo ha dado a conocer la tecnológica coreana en el marco de su evento 'Welcome to BESPOKE AI', que ha tenido lugar este miércoles en París (Francia), de cara a mostrar todas las innovaciones de los dispositivos de IA de Samsung para 2024, en concreto, respecto a la experiencia de electrodomésticos interconectados Samsung Bespoke AI. En este sentido, Samsung ha presentado su nueva gama de lavadoras para Europa, que abarca cuatro series de productos centrados en contribuir a un estilo de vida "más eficiente energéticamente", así como en "revolucionar la experiencia de lavado". En concreto, la compañía ha anunciado la llegada de cuatro lavadoras de clase A. Por un lado, una versión con capacidad de 9Kg que alcanza un 10 por ciento de eficiencia energética extra, con respecto a los requisitos mínimos de eficiencia energética para la clasificación Clase A. Siguiendo esta línea, también se ha lanzado una lavadora con capacidad de 11Kg capaz de alcanzar un 20 por ciento de eficiencia energética extra, otro modelo de 9Kg con hasta un 30 por ciento de eficiencia energética y, finalmente, un modelo con capacidad de 11Kg y una eficiencia energética del 40 por ciento, destacando este último por ser el logro más notable de la gama en cuanto a ahorro energético. De cara a conseguir estos avances, entre otras cosas, Samsung ha implementado la tecnología de ahorro Bubble Shot, que se basa en un sistema con el que el agua y el jabón se pulverizan en el interior del tambor sobre la ropa haciéndola pasar a través de la bomba de circulación. De esta manera, la ropa se empapa de forma más eficiente y ayuda a que el detergente se expanda de forma uniforme. Además, la tecnología Bubble Shot también ayuda al ahorro de agua y de tiempo del ciclo de lavado cuando se utiliza el modo Algodón. En concreto, esta característica permite utilizar hasta un 20 por ciento menos de agua que las lavadoras convencionales, tal y como ha subrayado la compañía. Igualmente, este modo también mejora el rendimiento de lavado permitiendo que la densidad del detergente en agua aumente, aunque la cantidad de detergente sea la misma. Con todo ello, consigue acortar el tiempo del ciclo de lavado hasta un 25 por ciento. Además de la tecnología Bubble Shot, las nuevas lavadoras de Samsung disponen del sistema AI Energy Mode de SmartThings Energy, que permite ampliar la monitorización de energía para que los usuarios puedan controlar su consumo de energía a diario, semanal y mensualmente. De hecho, esta función permite incluso calcular la factura de electricidad mensual de los usuarios, por lo que, si el consumo se acerca a superar el objetivo de gasto establecido, SmartThings Energy activa de forma automática el sistema AI Energy Mode para reducir de forma inteligente el consumo hasta un 70 por ciento. En cuanto a su diseño, las nuevas lavadoras están ideadas para facilitar su instalación en cualquier instancia. Para ello, utiliza tecnologías como la ya integrada en la gama anterior SpaceMax, con la que permite una gran capacidad de lavado -de hasta 11Kg- en una profundidad de hasta 60cm. Asimismo, presentan el diseño Bespoke para un mayor atractivo estético. De esta forma, las nuevas lavadoras se han presentado en hasta 15 variaciones de color y diseño. MEJORA LA EXPERIENCIA DE USUARIO CON IA Las nuevas lavadoras de Samsung también sobresalen por sus funciones de IA, con las que ayudan a los usuarios a llevar a cabo su colada de forma más eficiente y con menos esfuerzo, según ha dicho la tecnológica. Una de estas funciones es AI Ecobubble, un sistema capaz de adaptar los ciclos de lavado a la colada. Es decir, con esta función, la lavadora puede identificar el tipo de tejido que se está lavando y ajustar la cantidad de burbujas para "desprender rápidamente la suciedad y las manchas". Igualmente, también ajusta cuestiones como el tiempo de lavado, la temperatura del agua y la velocidad de centrifugado. Así, tal y como ha explicado la compañía, es capaz de lavar con la misma eficacia, tanto en agua fría como en agua caliente y, con ello, reducir el consumo de energía hasta un 70 por ciento, en comparación con un lavado en agua caliente. Otra ventaja de AI Ecobubble es que protege el color y la textura de la ropa. Por otra parte, las lavadoras también integran la función AI Wash. Este sistema utiliza sensores avanzados para detectar el peso y la suavidad del tejido, asimismo, supervisa activamente el nivel de suciedad en la ropa. Con esta información, AI Wash calcula la cantidad adecuada de agua y detergente necesarios y lo dispensa con un autodosificador. NUEVAS FUNCIONES DE LAVADO Además de todo ello, Samsung ha aumentado las funciones de lavado de su nueva gama en tres áreas, como son la reducción de la liberación de microplásticos, la facilidad de uso y el tiempo de lavado. En este sentido, las nuevas lavadoras han incorporado la función Ciclo Less Microfiber, diseñada para que la ropa desprenda menos microplásticos que, posteriormente se vierten en el agua del desagüe. Para ello, la lavadora ajusta la velocidad de giro del motor y la intensidad de lavado, y consigue reducir la cantidad de microfibras que se desprenden hasta en un 54 por ciento. Igualmente, Samsung ha añadido las funciones Detergent Scan y Care Label Scan, dos nuevas opciones de SmartThings para que los usuarios utilicen de forma más sencilla la lavadora. En cuanto a Detergent Scan, ayuda a los usuarios utilizar la cantidad necesaria de detergente o suavizante con tan solo escanear el producto utilizado a través de SmartThings, tras ello, la 'app' envía la información necesaria a la lavadora y esta añade la cantidad adecuada a la colada. Por su parte, Care Label Scan es una función que permite escanear las etiquetas de la ropa en las que se detallan las necesidades de cada prenda para ser tratadas adecuadamente, transmitiendo a la lavadora estas características. Finalmente, se ha incluido la función Super Speed, una opción con la que el ciclo de lavado puede terminarse en tan solo 39 minutos gracias a la tecnología QuickDrive, que mueve la ropa de forma más dinámica. Junto a ello, la tecnología Speed Spray dispara "potentes chorros" de agua para eliminar más rápido los restos de detergente. Tras ello, la lavadora acelera la velocidad de centrifugado en función de la carga de ropa. Samsung ya ha puesto a disposición de los usuarios la nueva gama de lavadoras con el objetivo de que "contribuyan a un estilo de vida más eficiente energéticamente", ha sentenciado el EVP y jefe del equipo de eXperiencia del Cliente del Negocio de Electrodomésticos Digitales de Samsung Electronics, Moohyung Lee.