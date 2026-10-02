Espaciar terapia crónica podría ahorrar cientos de millones, según estudio que estima 17,5 millones menos en asma grave

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La compañía de análisis de datos sanitarios Telómera ha llevado a cabo un estudio a través del que ha estimado que espaciar la administración de los tratamientos crónicos "podría ahorrar cientos de millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS)", ya que hacerlo en asma grave supondría "un ahorro estimado de 17,5 millones de euros al año".

El trabajo, realizado con datos de mundo real, se ha centrado, por tanto, en el mercado español de biológicos en la enfermedad respiratoria, evaluación con la que ha constatado que espaciar las pautas en los pacientes candidatos "evitaría alrededor de 115.000 administraciones anuales". Por ello, se obtendría el ahorro expuesto "entre costes directos (Enfermería, gestión de citas, farmacia) e indirectos (tiempo y renta del paciente, desplazamientos, cuidadores)", muestra.

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"Solo en esta área, los tratamientos generan del orden de 304.600 administraciones al año -una media de 13 por paciente-", recoge el informe, que pone el foco en los fármacos 'long-acting', que son los de administración espaciada (mensual, bimestral o incluso semestral) en lugar de frecuente. Estos medicamentos permiten alcanzar el mismo objetivo terapéutico generando una fracción de los contactos asistenciales y, por tanto, de sus costes.

De este modo, y extrapolando los datos al conjunto de las patologías tratadas con biológicos crónicos en España, la investigación señala que "el potencial de ahorro se situaría, de forma ilustrativa, entre 150 y 350 millones de euros anuales". "A ello se suma la capacidad asistencial liberada -equivalente al trabajo anual de decenas de enfermeras-, más de 346.000 horas devueltas a los pacientes y una reducción de entre 1.400 y 8.800 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), solo en el caso del asma grave", evidencia.

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VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

"La frecuencia de administración no es un detalle de ficha técnica, sino una variable de valor económico, social y ambiental", ha explicado al respecto la directora de HEOR en Telómera, Marisa Alamillo, quien ha añadido que "a igualdad de resultado clínico, menos administraciones significan un sistema más eficiente y accesible, y un paciente con más tiempo, más renta y mejor adherencia".

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Además, el análisis subraya la dimensión social de los tratamientos, ya que reducen la carga que supone convivir con una enfermedad crónica, protegen el empleo y la renta de los pacientes, alivian a los cuidadores y mejoran la equidad territorial, con un beneficio especial para la población rural, mayor o con movilidad reducida. "Al liberar citas y agendas, contribuyen también a un acceso más precoz y equitativo para el conjunto de los pacientes", indica.

Por ello, desde Telómera defienden "incorporar el atributo 'long-acting' como criterio explícito de valor en la evaluación, la financiación y la compra de tratamientos crónicos", y ello "junto a la eficacia y la seguridad". Añadido a ello, proponen "medir en el SNS la carga real de administración para dimensionar y aprovechar este margen de sostenibilidad".

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