El Programa Mundial de Alimentos alerta de que el hambre en Yemen se dispara en medio de escalada del conflicto

Guardar

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha advertido este viernes sobre el aumento "drástico" de la inseguridad alimentaria en la zonas de bajo control del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, en un contexto marcado por el aumento masivo de desplazamientos ante la escalada de ataques en las milicias hutíes y el Gobierno de Yemen.

A través de un comunicado, el PMA ha afirmado que en todo Yemen, 18.3 millones de personas se enfrentan a una "seguridad alimentaria aguda". Unos 2.2 millones de niños sufren "desnutrición aguda grave", la forma de desnutrición que conlleva un mayor riesgo de muerte.

PUBLICIDAD

Un seguimiento realizado por el PMA en zonas accesibles ha revelado que el 74% de los hogares no podía cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Esta cifra es la "más alta" registrada este año e indica un "deterioro significativo" de la seguridad alimentaria.

El conflicto obliga a las "familias a abandonar sus hogares", perturba los "mercados" y restringe el "acceso humanitario". Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la reanudación de los combates ha desplazado a más de 149.000 personas, a pesar de que muchas de ellas ya habían sufrido desplazamientos anteriormente a causa del conflicto.

PUBLICIDAD

El PMA ha asegurado que en algunas zonas de Taiz (sureste), donde se está refugiando la mayoría de desplazados, el precio de la harina ha subido un "10% en apenas dos semanas". Las interrupciones en el suministro de aceite vegetal añaden "aún más presión" a precios de los alimentos que "ya son elevados".

Yemen importa alrededor del 90% de sus alimentos, lo que deja a las familias muy expuestas a las interrupciones en el comercio, el transporte marítimo y las cadenas de suministro, ha denunciado PMA.

Ante esta crisis, el PMA ha incidido en que está preposicionando suministros en puntos críticos de desplazamiento y está preparado para ampliar el alcance de su respuesta de emergencia hasta llegar a 1,5 millones de personas, en caso de que el conflicto se intensifique y provoque nuevos desplazamientos.

PUBLICIDAD

La creciente emergencia ejerce una "presión adicional" sobre los recursos -ya de por sí limitados- de la operación del PMA en Yemen. Cualquier aumento de las "necesidades humanitarias" provocará mayores brechas en la "asistencia a las familias vulnerables", que ya atravesaban dificultades incluso antes de esta última escalada, ha alertado el PMA.

La inseguridad, la interrupción de las rutas de transporte y el aumento de los costos de distribución, concluye el PMA, dificultan cada vez más el traslado de alimentos a las zonas cercanas al frente de batalla.