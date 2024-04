No habrá acuerdo sobre el Plan Antitabaco en el CISNS, sí se buscará en la estrategia de ictus o la financiación de CCAA

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no llegarán a un acuerdo sobre el contenido del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 (PIT) en el pleno el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del viernes, ya que sólo se informará de los acuerdos alcanzados en el marco de la Comisión de Salud Pública, celebrado este miércoles. No obstante, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el pleno será largo ya que sí se pretende la probación de hasta 10 acuerdos, de los que un 50 por ciento responden a la distribución y reparto de fondos y financiación autonómica, por un valor total de más de 15.000.000 euros. Del resto de acuerdos abordados destaca la actualización de la Estrategia en Ictus o la crea el Grupo de Trabajo de Listas de Espera del SNS. Por otro lado, en contra de lo esperado, Sanidad no llevará a las CCAA el protocolo para garantizar la equidad a todas las mujeres para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El documento, que se está elaborando pretende orientar a las comunidades sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores de conciencia y planificar la atención. HASTA 5 PROYECTOS NORMATIVOS SOBRE LA MESA Las comunidades autónomas también serán informadas sobre diferentes proyectos normativos. El primero sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud. El segundo, sobre la Orden por la que se modifican los Anexos I, II, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Estos anexos detallan los servicios mínimos que deben ser garantizados en la Atención Primaria y especializada, incluyendo la promoción de la salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, entre otros. Además, se establecen criterios en intervenciones quirúrgicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Le siguen el proyecto de Orden Ministerial por el que se actualizan los Anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria; el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual; y, finalmente, proyecto de Real Decreto por el que se establece el título de especialista en Laboratorio Clínico y se suprimen los títulos de especialista en Ciencias de la Salud en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. EL ACUERDO DEL PLAN ANTITABACO TENDRÁ QUE ESPERAR La jornada finalizará con ruegos y preguntas, pero antes los responsables de las carteras sanitarias comunitarias conocerán distintas iniciativas en marcha, entre ellas el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024- 2027. Las CCAA han presentado un total de 180 enmiendas o proposiciones al Plan, de las que solo han desestimado 20, según han adelantado fuentes de Sanidad a Europa Press. Estas mismas fuentes han indicado que "todas las CCAA", incluyendo también las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, han puesto sobre la mesa nuevas proposiciones a este borrador, que sugiere la prohibición de fumar en terrazas de hostelería y un incremento en el precio del tabaco, entre otras medidas. Las enmiendas serán debatidas este miércoles en el marco de la Comisión de Salud Pública, después de que, el pasado 14 de marzo, cuando tuvo lugar la última reunión al respecto, las comunidades pidieran más tiempo para estudiar posibles alegaciones y nuevas evidencias científicas. Así, lo esperado es que se incorporen y se presenten en busca de un consenso futuro. Otros temas de los que se informará son los criterios de financiación del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del incremento y del mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso académico 2024-2025. Así como sobre la tramitación de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 698/2023, de 25 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del incremento de plazas de Grado en Medicina y de las inversiones destinadas a mejorar la calidad docente. Por otro lado, el registro Nacional de Fractura de Cadera; el avance de la ejecución de la Estrategia de Salud Digital; el informe de Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos Pediátricos; la información sobre la preparación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2024-2025 y, finalmente, REPARTO DE FONDOS Y OTROS ACUERDOS El pleno llevará a acuerdo la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria del CISNS; el acuerdo Marco para el fraccionamiento industrial del plasma procedente de la Red Nacional de Centros de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC); y el Acuerdo de formalización de la comunicación de los saldos netos definitivos por asistencia sanitaria de las Comunidades Autónomas, de acuerdo a lo previsto en la Disposición adicional septuagésima primera. Fondo de cohesión sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. En cuarto lugar, se pretende el acuerdo por el que se aceptan las compensaciones, deducciones o retenciones a realizar del importe resultante de los saldos netos negativos de las Comunidades Autónomas, de acuerdo a lo previsto en la Disposición adicional septuagésima primera. Fondo de cohesión sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Le sigue, el acuerdo de actualización de la Estrategia en Ictus; un acuerdo por el que se aprueba el Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia 2023; y el acuerdo por el que se crea el Grupo de Trabajo de Listas de Espera del SNS. Sobre este último, recordar que PSOE y Sumar acordaron establecer por ley unos tiempos máximos de espera en la sanidad pública, estableciendo 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En cuanto a la parte económica, el pleno llevará un acuerdo de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas con destino a la financiación del Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, por un importe de 1.749.502 euros, correspondiente al ejercicio presupuestario 2024 Además de un acuerdo de aprobación del Plan anual de trabajo 2024 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como de la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para su financiación, por un importe de 5.325.000 euros, correspondiente al ejercicio presupuestario 2024. Y, finalmente, un acuerdo de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para la financiación de infraestructuras y equipamiento previstos en el Plan de Acción de Salud Mental, por un importe de 8.000.000 euros, correspondiente al ejercicio presupuestario 2024.