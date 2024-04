El Gobierno de Sao Paulo concluye un operativo especial que deja más de 50 civiles muertos en cuatro meses

El Gobierno de Sao Paulo ha concluido la llamada 'Operación Verano' contra el crimen organizado en las ciudades de la región de Baixada Santista que ha dejado 56 civiles y dos agentes muertos desde que se pusiera en marcha en diciembre de 2023. El defensor del pueblo de la Policía de Sao Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, ha valorado negativamente el operativo después del alto número de civiles muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad paulistas. Da Silva ha detallado que entre los muertos hay personas con discapacidad, con movilidad reducida, ciegas, e incluso una madre con seis hijos. "No creemos en la seguridad pública que mata, en la que encarcela en masa", ha dicho. En ese sentido, ha aprovechado para reflexionar acerca de la política de seguridad del estado Sao Paulo y ha subrayado que este "modelo de muerte" no sirve ni para la sociedad brasileña, ni para las propias fuerzas de seguridad. "Mueren más policías y mueren más civiles y eso es lo que tenemos que combatir", ha señalado Da Silva, según recoge Agencia Brasil. Sin embargo, para el secretario de Seguridad Pública del estado, Guilherme Derrite, "el operativo ha cumplido sus objetivos", ya que se ha conseguido tanto detener a "objetivos identificados" por los servicios de seguridad como reducir los índices de criminalidad en esta zona metropolitana de Sao Paulo. Según números de la Secretaría de Seguridad Pública, durante la 'Operación Verano' se ha detenido a 1.025 personas, incautar 2,6 toneladas de drogas y 119 armas de fuego. A su vez, se han reducido los robos en casi un 26 por ciento. Asimismo, ha anunciado un aumento de hasta 300 efectivos policiales más, que pasarán a actuar de forma permanente en las ciudades de los nueve municipios que conforman Baixada Santista, las cuales albergan a casi 1,6 millones de personas. No obstante, estos mismos datos muestran un aumento de los homicidios en algunas zonas durante los meses que ha estado activa la operación. El número de muertos ha crecido un 400 por ciento en los dos primeros meses de 2024, en total 57 --más allá de la 'Operación Verano'--, por las 10 del mismo periodo del año anterior.