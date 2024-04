Un niño de 12 años mata a tiros a un compañero y hiere a otros dos en una escuela de Finlandia

Un niño ha muerto y otros dos han resultado heridos por un tiroteo en una escuela situada en el distrito de Viertola, en la ciudad de Vantaa, en el sur de Finlandia, según ha informado la Policía, que ha confirmado la detención del presunto autor, un compañero de doce años de edad. "Un día así no debería haber ocurrido", ha expresado el jefe del Departamento de Policía de la región Uusimaa Oriental, Ilka Koskimaki, quien se ha encargado de informar sobre la muerte del pequeño, de también 12 años, así como de la situación "grave" de los otros dos heridos, de la misma edad que la víctima mortal. Koskimaki ha lamentado que "semanalmente" se produzcan diferentes tipos de "amenazas" similares y que como sociedad no hayan sabido aprender de los tiroteos que se han producido en otros centros educativos. El sospechoso es otro niño de 12 años que ya ha sido detenido y que podría enfrentarse al delito de asesinato e intento de homicidio, pues existe "cierto grado de planificación, según el comisario de distrito, Kimmo Hyvarinen. Debido a su corta edad no puede ser encarcelado, por lo que será entregado a los servicios sociales una vez el menor sea interrogado, ha explicado la Policía, que ha revelado que el arma de fuego que portaba durante su arresto tiene licencia y pertenece a un familiar cercana. La Policía ha acudido al lugar de los hechos poco después de las 9.00, hora local, logrando detener al sospechoso de forma pacífica en apenas una hora en Tapulikaupunki, un barrio del norte de Helsinki, la capital. En el momento de ser interceptado, portaba un arma de fuego, según la cadena de televisión YLE. El centro donde han tenido lugar estos hechos es un colegio de primaria al que acuden unos 800 alumnos diariamente y en la que trabajan 90 personas. REACCIÓN DE LA CLASE POLÍTICA Los integrantes del Gobierno finlandés, así como los miembros de la oposiicón han coincidido en señalar el "impactante" alcance que ha tenido esta noticia y han querido enviar sus condolencias y muestras de solidaridad a los afectados. "La escena del tiroteo en Vantaa conmociona profundamente", ha expresado el primer ministro finlandés, Petteri Orpo. Antes, la ministra de Educación, Anna-Maja Henriksson, ha calificado de "terribles" las noticias que llegan desde la escuela. "El dolor, la preocupación y la incertidumbre de los hogares, de los padres, de los seres queridos, de los niños y de la seguridad de las escuelas sacuden de la peor manera... Esto nunca debería suceder", ha lamentado la ministra de Finanzas, Riikka Purra.