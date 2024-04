Milei defiende su gobierno como "el primero que se hace cargo" de recuperar la soberanía de las Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha participado este martes en el acto por el 42º aniversario del inicio de la guerra de las Malvinas con Reino Unido, y ha aseverado que su gobierno es "el primero que se hace cargo de la situación" y que tiene "un rumbo claro" para recuperar la soberanía del archipiélago. "No es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras islas: somos, después de décadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano", ha dicho el presidente argentino, según recoge el diario 'Clarín'. En su discurso, el presidente Milei ha cargado contra los políticos que "durante décadas" se han dado "golpes en el pecho" tratando de demostrar su compromiso con las reivindicaciones por las islas, unas políticas que no ha dado "ni un solo resultado para mostrar después de todos estos años". "Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomaría en serio el reclamo de defaulteadores seriales", ha señalado Milei, insistiendo en su reproche a los anteriores gobiernos del país. Asimismo, el mandatario argentino ha recriminado que en los últimos años ha habido un sector de la clase política del país que han centrado sus esfuerzos en "ensuciar el nombre" de las Fuerzas Armadas de Argentina, con lo que Buenos Aires no cuenta con el "respeto internacional". "No hay soberanía, no hay respeto internacional por nuestros intereses si la dirigencia política hace hasta lo imposible por ensuciar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas. En los años donde se consolidó nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad", ha añadido. En esta línea, Milei ha hecho un llamamiento a la sociedad argentina y a la clase política para que se inaugura "una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas" en la que se rinda "homenaje sincero a los héroes" del país y se brinde al Ejército "el reconocimiento y el apoyo que se merecen". ALBERTO FERNÁNDEZ RECUERDA LA RECIENTE VISITA DE CAMERO Por su parte, el expresidente argentino Alberto Fernández ha aprovechado esta fecha para recordar que durante su mandato (2019-2023) se gobernó para "preservar los intereses" del país y se llegó incluso a lograr que la Unión Europea reconociera las islas Malvinas como territorio en disputa. Así, Fernández ha incidido en la necesidad de que el reclamo por la soberanía de las Malvinas sea "una política de Estado indiscutida", rescatando en este punto la polémica reciente visita del ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, al archipiélago. "La reciente visita del canciller británico a las islas Malvinas constituyó una ofensa directa a nuestra soberanía. Tamaña ofensa no puede ser ignorada. Hay dos formas de gobernar Argentina: preservando sus intereses o desentendiéndose de ellos", ha añadido Fernández, deslizando que el gobierno de Milei desdeña la causa de las Malvinas. En este día de conmemoración, renovamos nuestro compromiso inquebrantable con la causa Malvinas, en honor al sacrificio de aquellos que defendieron con vaor nuestra tierra. Las islas Malvinas son y serán siempre argentinas", ha zanjado el expresidente de Argentina.