La Fiscalía de Perú rechaza la petición de Boluarte de adelantar su declaración por el 'caso Rolex'

La Fiscalía de Perú ha rechazado este martes la solicitud presentada el fin de semana por la presidenta del país, Dina Boluarte, para adelantar su declaración sobre el posible delito de enriquecimiento ilícito por la adquisición de relojes de lujo, una supuesta trama denominada como 'caso Rolex'. La presidenta Boluarte presentó el domingo una solicitud formal a la Fiscalía peruana para realizar "de inmediato" la declaración relativa a dicha investigación después de que miembros de la Policía y el Ministerio Público registraran su domicilio particular, así como el Palacio Presidencial. En su escrito, la mandataria aludía a "la turbulencia política" desencadenada por las diligencias abiertas en el 'caso Rolex', y abogaba por "esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación". Sin embargo, el Ministerio Público ha rechazado esta solicitud y ha confirmado que la declaración de la presidenta Boluarte se mantiene en su fecha prevista, el próximo 5 de abril a primera hora de la mañana en Perú, según recoge la emisora RPP. Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones, según destapó el programa periodístico digital peruano La Encerrona. En un primer momento, Boluarte evitó comparecer ante la Fiscalía y afirmó en público que uno de los relojes mencionados era "de antaño", producto de su "esfuerzo". Sin embargo, entre el viernes y el sábado agentes de la Policía y la Fiscalía registraron el Palacio de Gobierno y la residencia personal de Boluarte en el marco de esta investigación. Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre --izquierda-- ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte. El escándalo se ha desatado en un momento clave, a pocos días de la moción de confianza a la que debe someterse el nuevo gobierno de Boluarte, que lidera Gustavo Adrianzén, prevista para el 3 de abril.