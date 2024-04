La Compañía Nacional de Danza agota las entradas para sus cuatro funciones en Teatros del Canal

Tras su vuelta de Estados Unidos y Alemania, la Compañía Nacional de Danza recala en Teatros del Canal del 18 al 21 de abril con un programa triple para el que ya ha agotado sus entradas: 'Le jeune homme et la mort', en una puesta en escena de Luigi Bonino; 'Cantata', con una puesta en escena de Roberto Zamorano y la coreografía del propio Mauro Bigonzetti, y 'Heatscape', con Eric Trope como maestro repositor. Según destaca la organización en un comunicado, los aficionados al ballet vibrarán en la Sala Roja con 'Heatscape', del coreógrafo Justin Peck, que compartió filas en el New York City Ballet con el actual director de la compañía, Joaquín de Luz --de quien recientemente se conoció que no renovará al frente de la misma--, y que figura entre los coreógrafos de más pujanza en el panorama actual de la danza contemporánea. A continuación, una pareja de bailarines representará 'Le jeune homme et la mort' ('El hombre y la muerte'), el icónico ballet creado por Roland Petit, representado desde su estreno en 1946 en París por figuras de la talla de Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Jean Babile o Nicolas LeRiche, entre otros. El programa finaliza con una pieza de mucho contenido humano: 'Cantata'. Al igual que todas las obras de Mauro Bigonzetti, ésta posee un lenguaje potente y sincero, dando como resultado "una experiencia muy inclusiva para el público", en palabras de Joaquín De Luz.