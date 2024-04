Israel promete actuar "en todas partes" un día después del ataque en Siria

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado este miércoles que el Ejército está dispuesto a actuar "en todas partes" para "impedir que los enemigos ganen fuerza", un día después de un supuesto ataque israelí sobre Damasco que se saldó con la muerte de varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Las autoridades de Israel no suelen confirmar ni desmentir los ataques lanzados en el país vecino, aunque se producen con cierta frecuencia. Entre los objetivos figuran habitualmente grupos vinculados a Irán y el del lunes tiene especial calado tanto por el rango de sus fallecidos --había dos generales de la Guardia Revolucionaria-- como por el lugar elegido, la sección consular de la Embajada iraní. "Estamos en una guerra con varios frentes, tanto a nivel ofensivo como defensivo", ha dicho este martes Gallant en una reunión de la comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, sin aludir en ningún momento al bombardeo de Damasco. Sí ha dejado claro que Israel "actuará en todas partes, todos los días" y que cualquiera que suponga una amenaza, "en todo Oriente Próximo", pagará "un precio alto", según declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'. Las autoridades sirias e iraníes han señalado a Israel como responsable del ataque del lunes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente, Ebrahim Raisi, han advertido este martes en sendos mensajes que dicha acción no quedará sin respuesta, sin aclarar los detalles.