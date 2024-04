Estados Unidos reclama protección para los cooperantes en Gaza y pide a Israel que investigue el ataque a la ONG WCK

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que ya ha trasladado al Gobierno de Israel la necesidad de que realice una investigación "completa e imparcial" sobre el ataque que ha provocado la muerte de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) y ha pedido protección para los cooperantes. Blinken ha confirmado en una rueda de prensa en París, junto al ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, que ha hablado con el fundador de WCK, el chef español José Andrés, y ha alabado la labor de la ONG. "Estas personas son héroes. Corren hacia el fuego, no huyen de él", ha destacado. Por ello, ha considerado que "hay que protegerlos", incidiendo en que es "imperativo" que Israel "haga más para proteger" a los civiles en el marco de su ofensiva militar sobre Hamás. "No deberíamos estar en una situación en la que personas que simplemente intentan ayudar a otros seres humanos se ponen en un grave riesgo", ha añadido. Sobre una potencial revisión de los envíos de armas a Israel, el secretario de Estado norteamericano ha alegado que las entregas no son en ningún caso inmediatas y que derivan de procesos iniciados hace "años", incluso "mucho antes de que comenzase el conflicto en Gaza". "FIRME" CONDENA DE FRANCIA El ministro de Exteriores francés también ha expresado su "firme" condena al ataque contra los cooperantes, entendiendo que "nada justifica" esta "tragedia", en un contexto marcado por una "desastrosa" situación humanitaria. Séjourné ha instado a aplicar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reclamó la semana pasada por primera vez un alto el fuego en la Franja de Gaza. En este sentido, ha recordado que el texto también reclama la liberación de rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Para el jefe de la diplomacia gala, también es necesario seguir trabajando en una solución de dos Estados, ya que la considera esencial para lograr una paz "justa y duradera" entre israelíes y palestinos, con garantías de seguridad para ambas partes.