Candidata Xóchitl Gálvez promete respaldar derecho al aborto y a comunidad LGBTI en México

Ciudad de México, 2 abr (EFE).- La candidata presidencial de la oposición mexicana, Xóchitl Gálvez, aseguró este martes que defenderá a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, así como los derechos de la comunidad LGBTI, durante un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

"Me parece importante que la (Suprema) Corte se pronunció en el tema de la interrupción legal del embarazo, y por supuesto que soy una mujer de libertades y, en ese sentido, yo apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos", dijo Gálvez.

La exsenadora del conservado Partido Acción Nacional (PAN) se refirió al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en septiembre pasado eliminó el aborto del Código Penal Federal.

Cuestionada por los estudiantes del ITAM sobre la postura ideológica de los partidos que abandera, que se han mostrado en contra del aborto y los derechos de la comunidad LGBTI, la aspirante presidencial defendió que, como senadora del PAN (2018-2023), tuvo una diferencia con su partido sobre la prohibición de las terapias de conversión, también conocidas como Ecosig (Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género).

"Voté a favor de que se prohibieran estas terapias porque me parece más importante el derecho humano de cualquier persona a no ser sometida a ningún tipo de terapia", sostuvo.

"Soy una mujer que respeta la ley y en mi convencimiento del apoyo en su pleno reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no hay un paso atrás", agregó la candidata del PAN y de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Además, se comprometió a trabajar en "políticas públicas para fortalecer todos los derechos", sin dar más detalles.

Por otro lado, Gálvez aseguró que la crisis climática será central en su agenda, por lo que impulsará una economía circular que priorice las energías renovables y el tratamiento de aguas residuales.

"Hay que obligar a la industria a que trate el agua, y si no lo hace, hay que aplicar la ley. A mi no me tiembla la mano", afirmó.

Sobre finanzas públicas, la candidata dijo que dejará de gastar "en estupideces", como ha hecho, según ella, el Gobierno actual con el Tren Maya en el sureste del país y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que podría cancelar para invertir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Gálvez, segunda en las encuestas, compite contra la candidata oficialista y puntera, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien permanece en el tercer lugar de las preferencias, a dos meses de las elecciones del 2 de junio.