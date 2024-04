Aumentan a cerca 30 los muertos en un incendio en una discoteca de Estambul

Al menos 29 personas han fallecido este martes víctimas de las llamas de un incendio declarado en una discoteca ubicada en el sótano de un edificio residencial de 16 plantas del barrio de Besiktas, en la ciudad turca de Estambul, en el noroeste del país. El gobernador de Estambul, Davut Gul, ha detallado que el incendio se ha declarado en el sótano del edificio, donde se ubica una discoteca que estaba siendo reformada, según informaciones recogidas por la agencia turca de noticias Anatolia. Aunque el gobernador ha reconocido que aún no es posible conocer la identidad de los fallecidos, sí ha señalado que son trabajadores que participaban en las obras de reforma del local. Gul ha destacado que la discoteca había renovado su licencia en 2018. Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades turcas han desplegado en la zona hasta 31 vehículos de bomberos y un equipo de casi 90 personas. Agentes de Policía y personal sanitario también se encuentran presentes en el lugar de los hechos. Sin embargo, Gul ha incidido en que todavía no están claras las causas del incendio, y ha informado de que los bomberos se encuentran todavía trabajando en el lugar de los hechos. El gobernador ha confirmado heridos, aunque no ha detallado cifras. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ha lanzado una publicación en sus redes sociales donde ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha confirmado que las autoridades han puesto en marcha una investigación para determinar el origen de las llamas. Las autoridades han designado una terna de fiscales encargados de las pesquisas y que ya han emitido órdenes de arresto contra cinco sospechosos, incluidos tres trabajadores, el responsable de obra y el gerente responsable de la reforma.