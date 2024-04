Tras debut en bolsa arrollador, acciones de holding de Donald Trump se desploman

(Bloomberg) -- Las acciones en la empresa de redes sociales de Donald Trump borraron todas las sus ganancias obtenidas tras su debut en bolsa la semana pasada luego de que revelara pérdidas por más de US$58 millones en 2023.

Las acciones de Trump Media & Technology Group Corp. caían hasta un 22% el lunes a US$48,03 por acción, por debajo de su precio de US$49,95 de la semana pasada. Aun así, la empresa ha registrado una ganancia meteórica en lo que va del año, con un valor de mercado de unos US$6.600 millones tras convertirse en una acción meme.

La empresa generó solo US$4,1 millones en ingresos en 2023, según resultados presentados el lunes por la mañana. Esto subraya la alta valuación de Trump Media en comparación con sus competidores. La empresa no informó el número de usuarios activos. En su prospecto publicado en febrero dijo que Truth Social contaba con unos 9 millones de suscriptores en todas sus plataformas.

Reddit Inc. —que salió a bolsa el mes pasado y tiene una valoración similar— tenía 267,5 millones de usuarios activos semanales en el último trimestre y facturó US$804 millones el año pasado. Por su parte, Snap Inc., que tiene un valor de mercado de US$19.000 millones, tuvo una pérdida neta de US$1.300 millones sobre US$4.600 millones en ventas el año pasado. Snap estimó en unos 420 millones los usuarios activos diarios en el primer trimestre.

Apuesta por la reelección

La discrepancia entre el valor de las acciones de Trump Media y su negocio subyacente indica que los inversionistas utilizan el título como una forma para apostar por la reelección de Trump. Las acciones han cotizado en bolsa desde 2021 y su valor se ha triplicado este año debido a continuas publicaciones en foros como Stocktwits o WallStreetBets en Reddit.

En 2022 Trump Media registró ingresos de sólo US$1,47 millones pero obtuvo una ganancia de US$50,5 millones ese año por un cambio en el valor contable de unos bonos convertibles.

A diferencia de las empresas tradicionales de redes sociales, que promocionan métricas como usuarios activos o ingresos por usuario, Trump Media “cree que ceñirse a los indicadores clave de rendimiento tradicionales” podría “desviar su atención de la evaluación estratégica con respecto al progreso y crecimiento de su negocio”, según el prospecto. Cuando los reguladores preguntaron por el número de suscripciones y usuarios de Truth Social, la empresa se opuso aunque finalmente reveló las suscripciones, según los documentos presentados.

Trump posee una participación del 57% en la empresa, según los registros de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., y que al lunes tendría un valor de mercado de unos US$3.700 millones. La baja en el precio de las acciones ha borrado cerca de US$2.500 millones de la fortuna de Trump desde el martes. Sin embargo, Trump no puede vender la participación debido a un acuerdo de bloqueo de seis meses, lo que dificulta su capacidad para monetizar las acciones y aliviar su actual crisis de liquidez.

La empresa de medios de Trump debutó la semana pasada después de que el cierre de la fusión con Digital World Acquisition Corp. Esta operación aportó más de US$275 millones en efectivo. La empresa había advertido que sin el acuerdo existía el temor de que pudiera quebrar.

En estos momentos, Donald Trump enfrenta varias demandas, incluyendo cuatro procesos penales. El primer juicio penal, por falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero a una estrella porno antes de las elecciones de 2016, comenzará el 15 de abril. También enfrenta una fecha límite del 4 de abril para pagar una fianza de US$175 millones tras un fallo en Nueva York por haber inflado su fortuna en miles de millones de dólares al año en transacciones bancarias. Trump está apelando ese fallo.

