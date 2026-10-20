Exalto cargo del Pentágono tilda de "inquietantes" las patrullas chinas al este de Taiwán

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Taipéi, 20 oct (EFE).- Las patrullas de la Guardia Costera china al este de Taiwán son la evolución "más inquietante" de los últimos años y podrían tener un efecto "altamente desestabilizador" en la región, advirtió este martes un exalto cargo del Pentágono estadounidense durante un seminario en Taipéi.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Randall Schriver, exsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico (2017-2019), afirmó que este tipo de operaciones "parecen acciones en la zona gris", como se conoce a las actividades que, sin cruzar el umbral del conflicto abierto, buscan desestabilizar al adversario.

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"Aunque parezca algo moderado, se trata de una extensión de las reivindicaciones de soberanía (de China)", aseveró Schriver, actual presidente de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EE.UU.-China, un órgano asesor del Congreso de Estados Unidos.

"Si esa 'aplicación de la ley' se sigue llevando a la práctica operativa, tendrá un efecto desestabilizador", agregó.

Desde el pasado verano, China ha redoblado su presencia marítima en torno a Taiwán con el envío de un número creciente de guardacostas, buques de investigación científica y otras embarcaciones oficiales a las aguas próximas a la isla y a sus archipiélagos periféricos.

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Uno de los puntos más transitados son las aguas al este de Taiwán, una zona particularmente estratégica no solo por albergar vías marítimas clave para el comercio mundial, sino por ser la ruta que emplearían países como EE.UU. y Japón para socorrer a Taipéi en caso de invasión o bloqueo marítimo de China, de acuerdo con analistas de defensa.

De hecho, los expertos creen que el actual despliegue podría ser la antesala de una cuarentena que permitiría a Pekín detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a Taiwán y cortar el suministro de bienes esenciales, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica de este territorio.

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En este contexto, el Gobierno taiwanés ha defendido en varias ocasiones que posee "derechos soberanos y jurisdicción" en la zona económica exclusiva al este de la isla, y también ha denunciado que Pekín "no tiene jurisdicción alguna sobre ninguna de las aguas circundantes" de Taiwán. EFE