Al menos tres muertos en la región de Kiev al atacar Rusia una fábrica

Guardar

Kiev, 20 oct (EFE).- Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas en el municipio de Óbujiv del sur de Kiev al atacar Rusia una fábrica en la zona, según ha informado el Servicio de Emergencias de Ucrania.

El ataque provocó un incendio que ya ha podido ser apagado. Los equipos de rescate trabajaban cuando se publicó el balance en las labores de desescombro, al tiempo que un grupo de psicólogos ofrecía apoyo emocional a los supervivientes.

PUBLICIDAD

Al menos una parte de la infraestructura atacada ha quedado calcinada, a juzgar por el vídeo publicado en Telegram por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Los alrededores de Kiev han sido en las últimas semanas una de las zonas más castigadas por los ataques rusos, que tienen entre sus objetivos prioritarios en esta fase de la guerra fábricas y almacenes de sectores clave para el día a día de la población y la economía de Ucrania.

PUBLICIDAD