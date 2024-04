Torres asegura estar "temeroso" de que el PP se "pliegue a la ultraderecha" en la reforma de la Ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado estar "muy temeroso" ante la posibilidad de que el PP pueda "plegarse a la ultraderecha" y no apoye la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que haría posible el reparto de los menores migrantes de Canarias entre las comunidades autónomas. Torres ha reconocido, no obstante, que la negociación está "bastante avanzada" para conseguir "por primera vez una modificación legislativa para que los menores migrantes que llegan a un territorio no se queden ahí". "Esto es una competecencia autonómica y exige una modificación de la ley de extanjería, pero es importantísimo el consenso político", ha argumentado el ministro en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Es precisamente ese consenso lo que preocupa a Víctor Torres, que ha asegurado que quién tiene que "tomar la decisión última es el PP". "No sé si estará al lado de una solución para los territorios que en estos momentos tienen una sobrecarga de menores no acompañados y que tienen que estar en condiciones adecuadas para su formación y su crecimiento personal", ha añadido, precisando que está "muy temeroso" al respecto. "Veremos si el Partido Popular, como ha hecho con la Memoria Democrática, se pliega a la ultraderecha o, sin embargo, dice lo contrario", ha reiterado. Ha confiado, no obstante, en tener "muy pronto" el texto de la reforma y "se verá qué hacen los partidos".