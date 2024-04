El PSOE quiere que el Senado condene los "ataques y amenazas" de Miguel Ángel Rodríguez a periodistas

El Grupo Socialista en el Senado defenderá en el pleno de esta semana una moción en la que reclama a la Cámara que exprese su "firme condena ante los intolerables, inadmisibles y graves ataques a la libertad de prensa y el señalamiento a los profesionales de los medios de comunicación por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid". En esta iniciativa, los socialistas critican los "intentos de intimidación" de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los periodistas que trataban de investigar los supuestos delitos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña. Según ha informado el PSOE, los senadores madrileños Juan Lobato y José Manuel Franco presentarán la moción en la sesión plenaria. Lobato ha declarado: "algunos políticos, cuanto más hablan de libertad, más se encargan de limitarla y amordazarla. Eso le pasa al PP de Ayuso con la prensa". Por su parte, Franco ha indicado que "el periodismo es uno de los pilares que sustenta la democracia, y esta no se puede entender sin la libertad de prensa". "Lo que hemos vivido en las últimas semanas es un ataque frontal a un derecho fundamental que reconoce y protege la Constitución", ha subrayado. "El jefe de Gabinete de la presidenta mintió, difamó y amenazó a diferentes profesionales y medios de comunicación y, lo que es más grave, estos hechos fueron luego ratificados por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid en un pleno de la Asamblea. Es tan grave el ataque a estos principios democráticos que la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez no es suficiente. Al PP no le queda otra salida que exigir la dimisión de la señora Ayuso", ha asegurado. A través de esta moción, el Grupo Socialista pide al Senado que reitere su "compromiso y defensa" del artículo 20 de la Constitución que "reconoce el derecho a comunicar a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión sin que puedan existir injerencias, amenazas, ni presiones por parte de los poderes públicos a los profesionales que ejercen esta actividad". Finalmente, los socialistas proponen al Senado que inste al Gobierno a "seguir garantizando, en el ámbito de sus competencias, la defensa de la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo como principios básicos e irrenunciables del Estado de derecho, como aval de control eficaz sobre la gestión pública y como expresión de convivencia democrática".