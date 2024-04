El expresidente de Taiwán Ma Ying Jeou inicia este lunes una gira por China para rebajar las tensiones

El expresidente de Taiwán Ma Ying Jeou --afín a Pekín-- ha iniciado este lunes una gira de once días por China con el fin de evitar una mayor escalada de tensiones y transmitir la idea de que el pueblo taiwanés "quiere evitar la guerra". "Espero que en estos momentos de tensa situación pueda transmitir la voz del pueblo taiwanés, que ama la paz, espera intercambios a través del Estrecho y quiere evitar la guerra", ha dicho Ma en el aeropuerto de Taoyuan antes de viajar a China. Ma encabeza una delegación formada por una veintena de estudiantes taiwaneses con quienes participara en encuentros con grupos educativos y culturales en las provincias de Guangdong y Shaanxi, así como en la Universidad de Pekín. Por otro lado, ante la pregunta de si se podría repetir encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, como aquel histórico de Singapur en 2015, el director de la Fundación Ma Ying Jeou para la Cultura y la Educación, Hsiao Hsu Tsen, ha dicho que al expresidente taiwanés le gustaría encontrarse con su "viejo amigo". "No obstante, después de todo, somos invitados. Dejaremos los arreglos en manos del lado continental", ha declarado Hsiao a los periodistas. Ma presidió Taiwán entre 2008 y 2016 y pertenece a la principal fuerza de la oposición, el Partido Nacionalista Chino --Kuomintang--. En marzo de 2023 ya viajó a China, siendo así la primera visita de este tipo de un ex mandatario taiwanés. La visita de Ma tiene lugar pocos meses después de las presidenciales, en las que si bien el Partido Progresista Democrático (PPD), de tendencia independentista, ganó las elecciones, no así el control del legislativo, que pasó a manos del Kuomintang por un pequeño margen.