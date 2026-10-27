La UE acuerda una "posición parcial" en las negociaciones de la Política Agrícola Común

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Redacción internacional, 26 oct (EFE). El Consejo de la Unión Europea aprobó en la noche de este lunes su posición sobre la futura Política Agrícola Común (CAP, en inglés), normativa que forma parte de las negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, en el Marco Financiero Plurianual (MFF, en inglés), que aún esta en discusiones para el periodo 2028-2034.

Aunque la posición negociadora aprobada por los ministros de agricultura de los países miembros es parcial, porque deja de lado los aspectos financieros y los límites a las ayudas a los ingresos basadas en la superficie para las explotaciones agrícolas individuales, la CAP busca dar a los agricultores el apoyo para mantener la producción de alimentos, fortalecer la resiliencia y la competitividad del sector agrícola, además fortalecer su capacidad para responder a los desafíos futuros.

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos de Irlanda, Martin Heydon, aseguró que esta postura "proporcionará a nuestros agricultores la estabilidad y la previsibilidad que necesitan, al tiempo que otorgará a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para abordar las necesidades específicas de los agricultores en su contexto nacional y regional".

En el marco propuesto para el próximo MFF, los fondos comunitarios existentes, incluido el apoyo a la CAP, se agruparían en un nuevo Plan Nacional y Regional de Asociación (PNRA), en el cual cada Estado miembro elaboraría un plan integral único que sustituiría a los planes y programas actuales, independientes, para la cohesión, la agricultura, la pesca, la migración y la seguridad, así como al Fondo Social para el Clima.

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Para mantener la asistencia a los agricultores en el próximo período de programación, la comisión de ministros ha propuesto reservar alrededor de 300.000 millones de euros (336.100 millones de dólares) para respaldar los ingresos y las medidas de crisis de la CAP. La propuesta también incluye una red de seguridad de unidad para ayudar a los agricultores en caso de perturbaciones del mercado.

Para Heydon, la CAP debe "apoyar a los agricultores en activo, empoderar a la próxima generación y ayudar a los agricultores a hacer frente a los riesgos y las crisis".

La postura del Consejo mantiene la intención de preservar un marco común y coherente de la UE, al tiempo que proporciona a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para adaptar la forma en que cumplen los objetivos comunes de la UE a sus propias circunstancias nacionales.

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"Supone un paso importante para garantizar que la CAP siga respondiendo a las necesidades de los agricultores, apoye a las comunidades rurales y salvaguarde la seguridad alimentaria de todos los europeos", expresó Heydon.