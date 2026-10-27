La coalición liderada por Arabia Saudí afirma que ha derribado tres misiles hutíes

Guardar

Redacción Internacional, 27 oct (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en Yemen afirmó este martes haber derribado tres misiles lanzados por los hutíes contra la región oriental saudí, en medio de la escalada de las hostilidades.

El portavoz de la Coalición en Apoyo a la Legitimidad en Yemen, el saudí Turki al Maliki, dijo en su cuenta de X que las defensas aéreas "interceptaron y destruyeron" tres misiles balísticos "lanzados por la milicia terrorista hutí" contra la región oriental, sin dar más detalles sobre el operativo.

PUBLICIDAD

Al Maliki, cuya coalición interviene en Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno reconocido, no especificó exactamente dónde se ubican los puntos atacados ni ha informado sobre la consecuencia del derribo, ya que en las últimas semanas varias personas han muerto o resultado heridas por los restos de proyectiles interceptados.

Previamente, la Defensa Civil saudí activó esta madrugada su plataforma de alerta temprana por "una amenaza hostil" en la gobernación de Al-Kharj y la Provincia Oriental. Pocos minutos después, las autoridades emitieron el aviso de "fin del peligro".

Los insurgentes todavía no han reivindicado ninguna de estas acciones, si bien acostumbran a anunciar operaciones contra el reino árabe horas después de haberlas efectuado.

En las últimas semanas, los rebeldes hutíes -aliados de Irán- han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí -como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en Yemen.

PUBLICIDAD

La guerra civil yemení se desencadenó en 2014 cuando los hutíes, una minoría chií del norte del país, se alzaron en armas y expulsaron a las fuerzas gubernamentales de amplias regiones del norte, centro y el oeste del país, incluida la capital, Saná.

En 2022 las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego, mediado por Naciones Unidas, pero ese entendimiento fue interrumpido a finales de agosto pasado por una ofensiva hutí en el oeste del país, que fue respondida por las fuerzas leales al Gobierno reconocido, acompañada de intensos bombardeos saudíes en apoyo. EFE

PUBLICIDAD