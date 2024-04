(Crónica) El Girona da emoción al sueño 'Champions' y la Real Sociedad ata Europa

El Girona venció (3-2) al Real Betis este domingo gracias a un gol de Cristhian Stuani en el descuento, alimentando con suspense el sueño de jugar la Liga de Campeones, mientras que la Real Sociedad superó (0-1) al Deportivo Alavés por la zona europea en una jornada 30 de LaLiga EA Sports donde Celta de Vigo y Rayo Vallecano firmaron un empate (0-0) insuficiente por abajo. El conjunto de Míchel dio otra alegría a su afición en una temporada que mantienen en lo más alto, terceros con 65 puntos que le acercan cada vez más a una temporada histórica. Un doblete de Willian José y una buena versión del Betis no fue suficiente para asaltar Montilivi, por culpa del 3-2 del uruguayo en el 92'. Dovbyk fue el estilete de los locales, quien puso dos veces por delante a los catalanes a pesar del buen inicio rival. Isco se encargó de hacer funcionar a un Betis necesitado, que falló en defensa como el Girona, y buscó la remontada con los cambios. Los de Manuel Pellegrini no dejaron de intentarlo, lograron el empate, pero la última, con algo de VAR, la remató Stuani para mantener la euforia de un Girona a un paso de la 'Champions'. Mientras, el Betis sufrió su cuarta derrota seguida y vio alejarse el séptimo puesto a siete puntos, por la victoria de la Real. Los vascos se quedaron el derbi contra el Deportivo Alavés y aprovecharon también la derrota del Valencia para dar un paso de gigante para jugar Europa la próxima campaña. Los de Imanol Alguacil fueron superiores pero les costó el gol, que casi marca Luis Rioja para el Alavés pero llegó en el minuto 51 por medio de Pacheco. Pese a la lesión de Take Kubo, la Real mantuvo su dominio en el segundo tiempo, con algo de orgullo del Alavés buscando el empate en el barullo de la última jugada. Los de Alguacil celebraron tres puntos importantes en Mendizorroza y los de Luis García Plaza vuelven a preocuparse por la zona baja con 32 puntos. Además, en sesión matinal este domingo, el Rayo salió vivo de Balaídos, donde la polémica amargó a los locales y también la mala puntería. Los celestes reclamaron un gol anulado a Jailson y un penalti ya al final sobre Iago Aspas. Además de esas jugadas, el Celta de Claudio Giráldez no pudo dar continuidad a su triunfo sobre el Sevilla antes del parón por selecciones. En un duelo con mucho en juego y tensión sobre el césped, el Rayo tuvo que cambiar su esquema con la lesión de Álvaro. Strand Larsen mandó la más clara al poste y, en la reanudación, el Celta confirmó su superioridad. Carles Pérez también fusiló la madera y el Rayo respiró con un punto que le vale más (30), sobre todo dejando al Celta marcando la salvación con 28, a tres del descenso.