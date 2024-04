Colombia intervendrá en el caso de la CIJ contra Israel por riesgo de genocidio en la Franja de Gaza

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha informado de que Bogotá intervendrá en la causa abierta por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel tras la denuncia presentada por Sudáfrica a finales de diciembre en la que advertía de posible genocidio en la Franja de Gaza. "Vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la Convención contra el Genocidio que Israel está ignorando con sus acciones militares en Gaza", ha manifestado la diplomacia colombiana, que insta a otros Estados parte de la citada convención a hacer lo mismo. El Ministerio de Exteriores colombiano ha animado a otros países a seguir sus pasos --y los de Irlanda, que ya la semana pasada anunció su participación en el caso-- no solo como "muestra de solidaridad con Palestina en esta hora trágica", sino como señal de "repudio" por las acciones israelíes, que "no pueden quedar impunes". "La comunidad internacional no puede permanecer impávida cuando un país emplea el hambre como método de guerra. Esa es una grosera violación del Derecho Internacional que no puede ser tolerada", reza un comunicado difundido este mismo lunes por la diplomacia colombiana en su página web. En este punto, Bogotá ha recordado que la CIJ ya dictó hace semanas una serie de medidas provisionales, que amplió el pasado viernes, en las que ordenaba a Israel tomar acciones concretas para evitar la muerte de civiles. "Bajo el Derecho Internacional, estas medisas son obligatorias para los Estados a los cuales van dirigidas", añade el escrito. Este anuncio de Colombia se produce menos de una semana después de que el Gobierno de Irlanda anunciara el miércoles pasado que participará en el caso abierto en la CIJ contra Israel por riesgo de genocidio en la Franja de Gaza. Tanto Colombia como Irlanda apelan al Artículo 63 del Estatuto de la Corte para justificar su intervención.