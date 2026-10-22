4-2. Belgrano y Universitario se despiden con triplete de Ceballos y doblete de Araya

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Quito, 21 oct (EFE).- Los equipos femeninos del Belgrano y el Universitario de Deportes se despidieron este miércoles de la Copa Libertadores en un partido donde las argentinas golearon por 4-2 a las peruanas, resultado suficiente para avanzar a cuartos de final.

Tanto el cuadro de Córdoba como el de Lima dieron todo de sí en la tercera y última jornada de la fase de grupos, donde Belgrano estaba obligado a golear y esperar que Palmeiras venciera a Independiente del Valle en el otro partido del Grupo B de la Libertadores femenina, algo que no pasó pues finalizó 1-1.

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Con este resultado, Belgrano quedó en tercer lugar del Grupo B con 4 puntos, mientras que Universitario cerró su participación sin puntos y tres derrotas.

El partido fue un intercambio constante de ataques donde la argentina Flor Ceballos marcó un triplete para Belgrano y la chilena Karen Araya un doblete para la U.

Araya puso en ventaja al equipo peruano con un potente remate desde el corazón del área, y Ceballos respondió con dos goles seguidos para llevar a Belgrano con ventaja al final de la primera parte.

En la primera jugada del segundo tiempo, Araya puso el 2-2 con uno de los mejores goles del torneo, gracias a un disparo desde fuera del área, pero seguidamente Alaides Paz devolvió la ventaja a las argentinas con un remate cruzado.

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Ya en el tiempo añadido, cuando Belgrano ya no tenía opción alguna, Belgrano dispuso de un penalti que convirtió Ceballos para redondear su triplete. EFE