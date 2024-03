José Ortega Cano disfruta del inicio de temporada en Las Ventas con gran entusiasmo

José Ortega Cano fue uno de los destacados asistentes que no quiso perderse el inicio de la temporada taurina en Las Ventas, donde escogió un lugar cercano al ruedo para no perderse ni un solo detalle de la corrida. Acompañado por sus allegados, el maestro disfrutó de la actuación de destacados toreros como Antonio Ferrera, Octavio Chacón y Gómez del Pilar. El maestro, conocido por su pasión por el mundo del toreo, comentó activamente con sus acompañantes todo lo que ocurría en la plaza mientras los toreros desarrollaban su trabajo. Desde su ubicación privilegiada, Ortega Cano pudo presenciar cada movimiento de los diestros, compartiendo su opinión con quienes lo acompañaban. Actualmente, el viudo de Rocío Jurado se encuentra exento de polémicas y al margen del foco mediático, aunque se sigue con expectación el embarazdo de Michu para saber si su hijo José fernando volverá a convertirse en padre los próximos meses. La elección de Ortega Cano de estar presente en este evento demuestra una vez más su compromiso y entusiasmo por el mundo taurino, siendo una figura respetada y admirada en el ámbito de la tauromaquia. Su presencia en Las Ventas no solo resalta su amor por su profesión, sino también su interés por apoyar y disfrutar del talento de los toreros que protagonizan estos eventos de gran tradición.