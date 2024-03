Crónica del Real Madrid - Athletic Club, 2-0

El Real Madrid superó (2-0) al Athletic Club este domingo en la jornada 30 de LaLiga EA Sports para impedir la emoción a la lucha por el título con la renta de ocho puntos de nuevo, gracias a dos golazos de Rodrygo Goes que tumbaron a un finalista de Copa que no se llevó las mejores sensaciones del Santiago Bernabéu. Los de Carlo Ancelotti hicieron fácil un día señalado o al menos el delantero brasileño, que marcó dos goles de calidad, en conducción con el balón y definiendo a la perfección, uno en cada mitad. El FC Barcelona se había puesto a cinco puntos, pero el líder respondió para seguir cómodo a dos jornadas del Clásico. El Madrid, sin Vinícius, fue quien siguió su marcha triunfal para seguir afinando en el momento clave de la temporada, con el Manchester City como próxima parada. Los de Ernesto Valverde plantaron cara, pero no como venían haciendo. Sin Nico Williams, ni chispa o ideas en ataque, los vascos cayeron en la trampa. El partido no tuvo el ritmo esperado en el primer tiempo. Ni un equipo ni el otro estuvo cómodo en el partido. El Madrid sufrió con la presión del Athletic, no estuvo tranquilo con el balón y jugó muchos minutos en su campo. Mientras, al equipo vasco le faltó profundidad, algo de precisión en sus recuperaciones de balón. Además, al descanso lo que marcó la diferencia fue un golazo de Rodrygo, que condujo hasta encontrar la posición ideal para firmar el 1-0 con un gran disparo a los ocho minutos. El gol tempranero marcó el periodo, con el Madrid algo más cómodo en su renta, sin ritmo pero sin la mejor versión tampoco del Athletic. Los 'leones' lamentaron la lesión de Yeray y entró un Vivian que apunta más al once de la Copa. El reciente internacional español tuvo que salvar un pase de gol a Jude Bellingham, la segunda ocasión de los blancos. En el córner posterior, Tchouaméni rozó también el gol. Atrás, el Madrid no concedió ni un tiro a puerta, con lo que a los puntos y en el marcador, se veían reforzados. RODRYGO HACE SUYO UN DÍA SEÑALADO Tras el paso por los vestuarios, la necesidad estaba en un Athletic con objetivos importantes y que, tras 45 minutos, no había mostrado sus credenciales a ser equipo Champions y a ganar la Copa del Rey en seis días. Sin embargo, la segunda mitad estuvo cerca empezar como la primera. Rodrygo volvió a cabalgar con el balón por la banda y en un pase perfecto se la dio a Brahim. El debutante con Marruecos en este parón estrelló el balón en el poste y rozó la sentencia el Madrid. Por un pelo, el guion fue distinto y el Athletic aprovechó la oportunidad para dar el paso de asomar a la meta de Lunin. La primera que tuvo que salvar el meta ucraniano fue una tremenda volea de Iñaki Williams en el 50'. El delantero vasco remató con todo en el segundo palo un saque de esquina, respuesta visitante que, sin mover el marcador, animó el partido. Ancelotti vio a los suyos sufrir de nuevo para superar la presión de los de Valverde, pero esa intensidad tampoco duró. El líder, algo desconcertado en una decisión de Alberola Rojas con un posible penalti, sentenció a la contra, junto atrás y saliendo de nuevo con Rodrygo. El brasileño bien pudo ser su compañero Vinícius, ausente por sanción, en el 2-0, superior por la banda dejando rivales atrás. A partir de ahí, el Athletic vio esfumarse su opción de llegar más motivado si cabe a Sevilla. Los de Valverde suspendieron el test del Bernabéu, de cara a la final contra el Mallorca, y abrieron la puerta de la cuarta plaza al Atlético de Madrid. Mientras, los de Anceoltti, con el regreso de Eder Militao tras su larga lesión, refuerzan su condición de favorito a ganar la Liga y alimentan su baza en Champions. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 2 - ATHLETIC CLUB, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL MADRID: Lunin; Carvajal (Militao, min.92), Rüdiger, Nacho, Mendy; Kroos (Camavinga, min.81), Tchouameni, Valverde (Lucas Vázquez, min.81), Bellingham; Rodrygo (Modric, min.81) y Brahim (Joselu, min.72). ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos (Yuri, min.57), Paredes, Yeray (Vivian, min.25), Lekue; Vesga, Prados (Galarreta, min.58); Iñaki Williams, Sancet (Muniain, min.76), Berenguer; Guruzeta (Adu Ares, min.58). --GOLES: 1 - 0, min.8, Rodrygo. 2 - 0, min.73, Rodrygo. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó a Tchouameni (min.57), Nacho (min.71) por parte del Madrid. Y a Galarreta (mi.87) en el Athletic. --ESTADIO: Santiago Bernabéu.