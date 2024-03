Cristina Sánchez celebra el éxito de sus hijos fuera del mundo taurino: "Me gusta que elijan su camino"

Cristina Sánchez, reconocida ex torera, ha expresado su orgullo por el amor que sus hijos han heredado hacia la tauromaquia, aunque profesionalmente han seguido otros caminos. "Sí, un orgullo. Tengo uno que está ya terminando la carrera de piloto y el otro ha terminado criminología, o sea, que nada, muy bien. Les encantan los toros, son muy aficionados, pero profesionalmente no", ha comentado sobre los jóvenes. La ex torera enfatiza que lo más importante para ella es que sus hijos se involucren en lo que les apasiona: "Yo creo que a mí lo que más me gusta es que sean aficionados y que se vuelquen y que estén ahí con todos sus amigos y que ellos dirijan su vida y la encaminen para donde quieran". Tampoco ha dudado en comentar la participación de Finito de Córdoba en televisión y su apoyo a su esposa, Arantxa del Sol, en su paso por 'Supervivientes': "Los toreros también pueden hacer muchas cosas, no solo torear". "Y yo creo que ya la etapa de Finito y en el momento que está, claro que puede hacer muchísimas cosas, o sea, que me parece fenomenal que la gente se divierta y lo pase bien", ha expresado Sánchez. También ha querido apoyar a la mujer del torero, destacando que cualquiera puede enfrentarse a nuevos desafíos con ilusión.