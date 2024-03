Zelenski llama a la acción conjunta para evitar nuevos desastres medioambientales en Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llamado este viernes a la acción conjunta europea para la protección de sistemas energéticos a fin de garantizar que "ya no se producen más desastres medioambientales en Europa". "La protección de estas instalaciones (energéticas), tanto dentro de Ucrania como con nuestros socios. Es crucial no sólo para nuestro Estado sino también para nuestros vecinos y el continente en su conjunto", ha argumentado Zelenski en su discurso vespertino diario. El líder del Ejecutivo ucraniano ha puesto como ejemplo "la catástrofe de la central de Jarkova" y ha advertido de "la intención de Rusia de replicar" dicho episodio, defendiendo que "debe convertirse en una tarea conjunta -no sólo de Ucrania- garantizar que este tipo de desastres medioambientales no vuelvan a producirse en nuestra Europa". A este respecto, Zelenski ha agradecido a todos los socios que ayudan a Ucrania "a garantizar un suministro adecuado de defensa aérea" y ha señalado que "esto es extremadamente importante", reconociendo que, "en el frente diplomático, (han) dedicado muchos esfuerzos no sólo a contrarrestar la influencia rusa sino también a persuadir a (sus) socios para que aumenten el suministro de sistemas de defensa aérea y misiles". Así, ha asegurado que Ucrania "continuará su trabajo en el frente diplomático", siendo "una de sus principales prioridades ahora una mayor coordinación" y la elaboración de "más proyectos de solución de calidad, (de) todo lo que fortalezca al Estado (ucraniano) en la defensa contra las ambiciones rusas y en su capacidad para contrarrestar las ambiciones hostiles". Por otro lado, en un ejercicio de transparencia, el Gobierno de Ucrania ha publicado también este viernes la declaración de activos, ingresos, gastos y obligaciones financieras para el año 2023 de las personas que desempeñan cargos públicos locales o estatales. Según una nota oficial, los ingresos del jefe de Estado y de sus familiares ascendieron a 12.423.008 grivnas (293.277 euros), incluidos los ingresos por la venta de bonos estatales. "El aumento de los ingresos respecto al año anterior se produjo gracias a la reanudación del pago del alquiler (...). No hubo otros cambios significativos en 2023 en cuanto a activos, inmuebles, vehículos, etcétera", ha explicado el presidente.