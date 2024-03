Venezuela considera el incendio en la sede de su empresa de autobuses como un acto "criminal" y "planificado"

El ministro de Transportes de Venezuela, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ha considerado, tras una inspección en la sede de la empresa de autobuses TransAragua, que el incendio que ha sufrido y ha causado la pérdida de 112 unidades es un acto "criminal" y "planificado". "Hoy realizamos una inspección en la sede de TransAragua, que sufrió un incendio de gran magnitud causando pérdidas totales a 112 unidades de transporte de la empresa. Este evento no dudamos en calificarlo como un acto criminal, planificado", ha explicado Velásquez en una publicación en la red social X, antes Twitter. Ha añadido que todavía se está investigando el móvil, pero no se descarta "el sabotaje y complicidad" y ha denunciado que "no es casual que un Jueves Santo cuando el pueblo está en paz y las instituciones tienen poca presencia de personal para custodiar los espacios, se haya registrado un incendio de esta naturaleza". En unas declaraciones recogidas por el canal Venezolana de Televisión ha confirmado que se ha iniciado una investigación que por el momento consta de un detenido como presunto autor del incendio.