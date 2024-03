Sábado, 30 de marzo de 2024 (09:00 GMT)

PERÚ BOLUARTE

La casa de la presidenta de Perú es allanada por la Fiscalía y la Policía

Lima (EFE).- La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En imágenes mostradas por medios locales se observa cómo un grupo de agentes rompe la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo tras no ser atendidos al tocar repetidas veces en la casa. Los medios locales informaron que la gobernante no se encuentra en su domicilio y que en el lugar solo estaba uno de sus hijos, aunque luego llegó uno de los abogados de la mandataria, mientras que el Ministerio Público aún no ofreció ninguna información formal sobre la intervención.

ISRAEL PALESTINA

Israel mantiene ataques a Shifa y a lo largo de Gaza y hay más civiles muertos

Jerusalén, 30 mar (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de que la toma militar del Hospital Shifa y sus alrededores, en la ciudad de Gaza, continúa por decimotercero día consecutivo, junto a bombardeos y ataques a lo largo y ancho de la Franja donde fuentes médicas hablan de decenas de civiles muertos desde anoche.

Las tropas y cuerpos de la agencia de Inteligencia "continúan llevando a cabo actividades operativas precisas en el área del Hospital Shifa", informó hoy un comunicado castrense sin dar más detalles. Imágenes de dron del barrio Al Rimal, donde se encuentra el centro médico, muestran manzanas enteras arrasadas y viviendas demolidas, según denunció también el Gobierno gazatí.

BRASIL BOLSONARO

El Supremo de Brasil rechaza devolver el pasaporte a Bolsonaro para viajar a Israel

Brasilia (EFE).- La Corte Suprema de Brasil rechazó devolver el pasaporte al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, investigado por participar en una supuesta trama golpista, después de que este lo solicitara para viajar a Israel, informó este viernes el tribunal. El magistrado Alexandre de Moraes consideró en su decisión que la prohibición de viajar fuera de Brasil impuesta a Bolsonaro continúa siendo "adecuada y necesaria", ya que la investigación policial sigue en curso.

SOMALIA PIRATERÍA

India rescata a la tripulación de un barco iraní secuestrado por piratas frente a Somalia

Nueva Delhi (EFE).- La Armada de la India informó este sábado del rescate de los 23 tripulantes del barco pesquero iraní Al-Kambar 786, secuestrado el pasado jueves frente a la costa de Somalia por nueve piratas armados. "Después de más de 12 horas de intensas medidas tácticas coercitivas, según los Procedimientos Operativos Estándar, los piratas a bordo del barco pesquero secuestrado se vieron obligados a rendirse", informó la Fuerza Naval india en un comunicado. De acuerdo con esto, la tripulación del barco iraní Al-Kambar 786, "compuesta por 23 ciudadanos paquistaníes, ha sido rescatada de forma segura".

EEUU ACCIDENTE

La grúa más grande de la costa Este de EE.UU. llega a Baltimore para labores de limpieza

Baltimore (EFE).- La grúa más grande en la costa este de Estados Unidos llegó este viernes en una barcaza a la ciudad de Baltimore para retirar los escombros del puente que el pasado martes se derrumbó por el choque de un buque, un accidente que causó seis muertos y pérdidas multimillonarias. La grúa, que puede levantar hasta 1.000 toneladas de peso, será una de las dos que participen en las labores de limpieza del canal de los restos de metal y hormigón a los que quedó reducido el puente, indicó el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien aseguró que se trabaja "a toda velocidad" para reabrir el canal y reactivar el tráfico.

PAPA SEMANA SANTA

El papa renuncia a presidir el vía crucis para cuidar su salud durante la Semana Santa

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco renunció a presidir el tradicional vía crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma para cuidar su salud ante el resto de ritos de la Semana Santa, una decisión que llegó instantes antes de su inicio. "Para conservar la salud ante la vigilia de mañana y la Santa Misa del Domingo de Resurrección, esta tarde el papa Francisco seguirá el vía crucis del Coliseo desde la Casa Santa Marta", indicó el Vaticano en un breve comunicado, cuando la ceremonia estaba a punto de empezar con miles de fieles congregados en torno al monumento. Francisco, de 87 años, ha padecido problemas respiratorios en los últimos tiempos pero ayer presidió, aparentemente sin problemas, la misa del Jueves Santo en una cárcel de mujeres de Roma y hoy la ceremonia de la pasión de Cristo en la basílica de San Pedro.

ARGENTINA ESPAÑA

Javier Milei participará por primera vez como presidente en la convención de VOX

Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, señaló este viernes que participará en la convención del partido político español Vox, en mayo próximo, por primera vez como mandatario de Argentina y recordó la "gran repercusión" de su intervención en la edición de 2022, al publicar un mensaje de sus seguidores en las redes sociales. Milei publicó un mensaje en la red social X de un seguidor que destacó que el evento "reúne a voces mundiales que promueven las ideas de libertad", además de recordar que en su discurso de 2022 "expuso que la gente que escapa, siempre lo hace del socialismo hacia países libres".

EEUU TRUMP

Trump y sus cómplices apelan el fallo que refrendó a la fiscal Fani Willis

Washington (EFE).- El expresidente Donald Trump (2017-2021) y varios de sus coacusados en el caso de subversión electoral de Georgia apelaron este viernes el fallo de un juez que no descalificó a la fiscal de condado de Fulton, Fani Willis, cuestionada por su relación personal con otro fiscal del caso. Los abogados defensores pidieron a la Corte de Apelaciones de Georgia que anulara la decisión inicial del juez Scott McAfee que fue anunciada el pasado 14 de marzo y que permitió a Willis continuar en el caso. El juez dictaminó que el caso contra el expresidente Donald Trump podía continuar si la fiscal responsable, Willis, o el fiscal especial Nathan Wade, con el cual ella tuvo una relación íntima, abandonaban el proceso.

UCRANIA RUSIA

Rusia lanza un ataque masivo de misiles y drones contra el sistema energético ucraniano

Moscú/Leópolis (Ucrania) (EFE).- El Ejército ruso lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas y sistemas de defensa antiaérea de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia, que aseguró que se alcanzaron todos sus objetivos. El ataque fue confirmado por el comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mikola Oleschuk, quien agregó que Rusia atacó además con "misiles y vehículos aéreos no tripulados" instalaciones de combustible. El primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, declaró que el sistema energético del país sigue entero pero dijo que la situación es muy difícil e insistió en que su país necesita más sistemas de defensa antiaérea. EFE

