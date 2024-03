Previa del Real Madrid - Athletic Club

El Real Madrid, sólido líder de LaLiga EA Sports, recibe este domingo en el Santiago Bernabéu sin el sancionado Vinícius al ilusionado Athletic Club (21.00 horas/DAZN), que busca en el coliseo blanco, antes de su final de Copa del Rey, asentarse en la cuarta plaza para garantizar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones. Desde que cayó en octavos de final del torneo del 'KO' ante el Atlético de Madrid a mediados de enero, el cuadro madridista enlaza 12 encuentros sin conocer la derrota -ocho triunfos y cuatro empates-, unos números que le permitieron sellar su pase a cuartos de 'Champions' y afianzarse en lo más alto de la tabla clasificatoria. Con sus victorias justo antes del parón internacional frente al Celta (4-0) y a Osasuna (2-4), los de Carlo Ancelotti alcanzaron los 72 puntos, seis más que el FC Barcelona y ocho de renta sobre el Girona, que ha claudicado en la pelea por LaLiga. Ahora, los azulgranas parecen ya el único rival para un Real Madrid que enfila su camino hacia el título. El de este domingo será uno de los últimos nueve escollos que les separan del trofeo liguero, todo antes de un nuevo parón que desembocará en el primero de los dos enfrentamientos que les medirán con el Manchester City de Pep Guardiola y que, seguramente, servirán para evaluar su temporada. En el primero de estos compromisos, el de este domingo ante el cuadro bilbaíno, no podrá contar con el brasileño Vinícius, que deberá cumplir ciclo y que previsiblemente será sustituido por otro '9' puro como Joselu, aunque Brahim Díaz podría ser otra opción para acompañar arriba a Rodrygo. Ni Thibaut Courtois ni David Alaba estarán disponibles tampoco para el duelo de este domingo, donde sí estará Éder Militao, recuperado de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le ha mantenido en el dique seco desde, precisamente, el encuentro de la primera vuelta ante el Athletic Club. A pesar de la recuperación del brasileño, Ancelotti no le pondrá titular y podría apostar o por Nacho o por el francés Aurélien Tchouaméni para acompañar al alemán Antonio Rüdiger en el centro de la defensa. Si juega el madrileño, el galo pasaría a formar en el centro del campo; si lo hace Tchouaméni, será su compatriota Eduardo Camavinga el que juegue en el medio junto a Toni Kroos y Fede Valverde. El otro gran regreso al once blanco es el del inglés Jude Bellingham, máximo goleador del equipo madridista -con 20 goles entre todas las competiciones- y que ya ha cumplido los dos partidos de sanción por su expulsión en Mestalla. Enfrente, el Athletic deberá aparcar la euforia por la final copera, un título que aspiran a lograr 40 años después de la última vez, y centrarse en la competición doméstica. El próximo sábado le espera el RCD Mallorca en La Cartuja de Sevilla, pero antes intentará asaltar un estadio en el que no vence desde 2005. La victoria ante el Deportivo Alavés (2-0) de la última jornada, tercera consecutiva puntuando, permitió al conjunto vasco auparse a la cuarta plaza, desplazando de ella a un Atlético de Madrid que ahora es quinto a solo un punto de sus 56. Así, necesitarán sumar en el Bernabéu para no dar opciones de sobrepasarle a un conjunto colchonero que juega el lunes a domicilio ante el Villarreal. Para ello, los de Ernesto Valverde se agarran a su arma más fiable: la solidez defensiva. No han encajado en ninguno de sus últimos cuatro partidos entre Copa y LaLiga, en los que en cambio han anotado siete goles, y son el segundo equipo menos goleado del campeonato (26) solo por detrás, precisamente, de su rival de este domingo (20). Ahora, el 'Txingurri', que tendrá a todos sus hombres disponibles, deberá decidir si juega con su once habitual o si apuesta por las rotaciones para reservar a algunos de sus futbolistas para la final de la próxima semana. El cambio que sí parece seguro es el de la entrada de Julen Agirrezabala por Unai Simón, con el objetivo de darle minutos de cara a la Copa, competición donde el joven portero es titular. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham, Rodrygo y Joselu. ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; Prados, Vesga, Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams y Guruzeta. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 21.00/DAZN.