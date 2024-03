Paola Olmedo continúa volcada en su familia tras su separación

Centrada en su rutina familiar, Paola Olmedo sigue evitando hacer cualquier tipo de declaración respecto a su separación con José María Almoguera. Esta semana fue vista y preguntada por el programa 'TardeAR' y aseguró que no quería hacer ningún comentario porque no le gusta estar en el punto de mira y parece que va a seguir así. Este Jueves Santo la que fuera nuera de Carmen Borrego se dejaba ver de nuevo con uno de sus hijos ajena a todo lo que se está comentando de su relación. A lo largo de estos días se ha llegado a decir que el motivo de su ruptura con José María era la posibilidad de que hubiese una tercera persona, pero sin embargo el entorno más cercano de él lo ha negado por completo. Además, ayer desvelaron en 'TardeAR' que el detonante del distanciamiento entre ellos se debía a algo que ocurrió hace un mes y que la decisión de no continuar la historia de amor la tomó Paola... pero, ¿qué pasó? A pesar de que muchos han asegurado que Paola aprovecharía esta situación para hablar públicamente de las Campos y del hijo de Carmen Borrego, ella sigue centrada en su vida y alejada del foco mediático. Ahora, tendrá que enfrentarse a la llegada de la colaboradora de televisión a España tras su abandono en 'Supervivientes 2024'.