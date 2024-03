Gwyneth Paltrow se enfrenta a una demanda por infracción de marca registrada

La empresa Good Clean Love (GCL) ha demandado a la empresa de la actriz Gwyneth Paltrow, especializada en productos de higiene femenina y de salud, por supuestamente vender productos que utilizan una marca comercial similar y creando así una probabilidad de confusión. GCL ha presentado una demanda "para evitar la calamitosa situación en la que un usuario junior de una marca, con un poder económico sustancial, satura el mercado con una marca que amenaza con superar la marca de un usuario senior más pequeño y usurpar la reputación y la buena voluntad del usuario senior", según ha informado la agencia Bloomberg. La empresa demandante ha asegurado que Goop, que fue lanzada en 2008 por Paltrow, está utilizando intencionalmente la etiqueta 'Good. Clean. Goop' en relación con varios productos de salud sexual para poder beneficiarse de la marca registrada 'Good Clean Love' ya establecida de GCL para productos similares. Los productos supuestamente infractores de Goop incluyen 'The Pleasure Seeker Daily Chews', según la denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregon. Fundada en 2003, GCL ha dicho que ha pasado más de 20 años construyendo su marca como un proveedor confiable de productos de higiene y sexualidad femenina y que utiliza la tecnología patentada Bio-Match para desarrollar sus productos y ha utilizado sus marcas para esos productos durante más de diez años. GCL ha alegado que Goop vende varios productos utilizando la etiqueta 'Good. Clean. Goop' que contienen químicos agresivos conocidos y esta supuesta infracción podría inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que los productos de GCL también contienen sustancias nocivas. También han afirmado que es probable que los consumidores crean que los productos de Goop están limpios cuando en realidad no lo son. Por el contrario, GCL ha asegurado en la denuncia que sus marcas deben "significar que un producto está verdaderamente limpio". Así, GCL ha denunciado que no puede competir con la saturación del mercado de Goop y afirma que la supuesta infracción amenaza su capacidad de expandirse a otras líneas de productos y que las marcas supuestamente infractoras de Goop son confusamente similares en sonido, apariencia e impresión comercial general porque los dos términos dominantes son idénticos. "El uso de la marca de la casa GOOP no niega la similitud entre las marcas, pero la agrava, porque el uso de Goop puede crear confusión inversa al llevar a los consumidores a creer que Goop, y no Good Clean Love, es la fuente de los productos de Good Clean Love", dice la denuncia. Según la denuncia, Goop utiliza términos como "desnudo", que es similar al registro de marca propiedad de GCL para "Casi desnudo" y alega que es probable que las acciones de Goop causen confusión en los consumidores de los principales minoristas, incluidos Amazon y Target, ya que sus productos "chocan directamente" en los principales resultados de búsqueda en línea. GCL ha relatado que Goop está al tanto de su supuesta infracción porque Goop una vez solicitó una muestra del producto lubricante de GCL para venderlo potencialmente a través del mercado en línea de Goop. GCL también envió una carta de cese y desistimiento a Goop con respecto a la marca "confusamente similar", y al día siguiente, Goop "comenzó a inundar el mercado con anuncios" de sus productos con su 'Good. Clean. Goop'. La demanda consta de cinco reclamos, incluidos reclamos federales por infracción de marca registrada, publicidad falsa, competencia desleal y reclamos similares bajo la ley de Oregón. GCL está buscando medidas cautelares preliminares y permanentes que prohíban la supuesta infracción, una orden judicial que requiere que Goop "abandone expresamente" su solicitud de marca registrada.