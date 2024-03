El Espanyol tampoco puede con El Plantío y vuelve a fallar arriba

El Espanyol se tuvo que conformar con un empate (0-0) ante el Burgos este viernes en el inicio de la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, el único estadio inexpugnable esta temporada que no ayudó a que el equipo catalán se asentara en la segunda plaza. Los 'pericos', en su tercer partido con Manolo González, no cambiaron la dinámica, una victoria en los últimos cinco partidos, aunque supieron sufrir en un campo exigente. El Burgos tampoco cumplió con su objetivo de asaltar la zona de promoción. El conjunto local empezó fuerte, con la ocasión de Álex Sancris y un gol anulado a Fer Niño. El técnico del Burgos, Jon Pérez Bolo, vio la roja directa por protestar, y Brian Oliván tuvo la respuesta visitante. Tras el descanso, Dani Ojeda y Puado fueron los que estuvieron cerca del gol en cada equipo. En los catalanes volvió Martin Braithwaite tras lesión, pero el danés no tuvo ni tiempo ni inspiración para aumentar la confianza del Espanyol. Los 'pericos' se quedan con 54 puntos, segundos pero con la posibilidad de caer hasta el quinto puesto, mientras el Burgos es séptimo, tras tres jornadas seguidas fallando al 'Top 6'.