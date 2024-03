El primer ministro se reúne con directores de hospital en plena huelga contra la reforma sanitaria

El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck Soo, se ha reunido con los directores de cinco de los hospitales generales más importantes del país en medio de la crisis abierta por la huelga de trabajadores contra la reforma sanitaria que el Gobierno intenta poner en marcha. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur ya han avanzado que no tienen ni la más mínima intención de retroceder en su plan de de agregar 2.000 plazas más al año en las facultades de Medicina para aliviar una escasez de médicos que se sitúa como una de las más graves en el mundo desarrollado. Los médicos, por contra, alegan que la propuesta supone una carga insostenible dado que las universidades, que no tienen la capacidad para asumir un incremento que, a su entender, tampoco soluciona la falta de incentivos de cara a las especialidades peor pagadas, como pediatría, o para cubrir las plazas en destinos más remotos. Además, argumentan que las autoridades deberían centrarse en protegerles de las demandas por mala praxis. Por otro lado, el nuevo líder del principal grupo de presión de los médicos del país, la Asociación Médica Coreana, Lim Hyun Taek, ha insistido en que no hay motivos para entablar contactos con el Gobierno si las autoridades no abandonan su iniciativa. "El Gobierno es, claramente, el culpable de esta situación", ha manifestado Lim en rueda de prensa recogida por Bloomberg sobre una iniciativa que "no va a resolver los problemas fundamentales de este sistema de salud, como la falta de especialistas y la concentración de profesionales en áreas urbanas". Esta huelga está teniendo lugar a menos de dos semanas de las elecciones del próximo 10 de abril, donde el conservador Partido del Poder Popular del presidente del país, Yoon Suk Yeol, intentará arrebatar el control del Parlamento al progresista Partido Demócrata para poner fin a los númerosos obstáculos legislativos a los que se enfrenta el presidente, cuyo mandato termina en 2027, a la hora de imponer su programa de gobierno. Las encuestas muestran que el público se ha puesto del lado de las autoridades y los críticos sostienen que la huelga tiene más que ver con proteger el poder adquisitivo de los médicos que con mejorar la calidad de la atención médica. Los médicos de Corea del Sur tienen uno de los salarios más altos del mundo desarrollado en comparación con los salarios promedio, según datos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. "No se obsesionen con las cifras promedio de la OCDE", dijo Lim, antes de añadir que los médicos surcoreanos brindan una de las mejores atención a los pacientes del mundo.