El líder criminal Jimmy Chérizier exige a la comunidad internacional un plan "detallado" para la paz en Haití

El líder criminal haitiano Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', ha exigido a la comunidad internacional que le presente un plan "detallado" para el futuro del país como única medida para resolver la enorme crisis de violencia que atraviesa en un momento en que las bandas de delincuentes se han hecho con el control de gran parte de Puerto Príncipe y sus alrededores. Chérizier anunció hace tres semanas la alianza de mafias conocida como Viv Ansanm (Vivir Juntos), una coalición que ha conseguido echar del poder al primer ministro Ariel Henry, sustituido por un Consejo de Transición Presidencial que ha prometido atajar la violencia, en parte a través del despliegue de una fuerza internacional liderada por Kenia, ahora mismo en pausa tras la dimisión del mandatario. Chérizier, en una entrevista exclusiva con la cadena británica Sky News, ha avisado que "los días venideros van a traer consigo cosas peores de las que hay ahora", antes de rechazar la intervención de la Comunidad del Caribe, la Caricom, como organismo mediador. "Los respeto mucho pero no son representantes de las necesidades de la gente corriente y no hacen más que permitir que los políticos oligarcas corruptos sigan controlando el país", ha denunciado 'Barbecue'. Chérizier ha insistido en que "la comunidad internacional presente un plan detallado para que todos podamos sentarnos a charlar" aunque ha avisado que no tolerará "imposiciones" sobre la capacidad de decisión del pueblo haitiano. Sobre el posible despliegue de Kenia, Chérizier ha avisado de un baño de sangre si estas fuerzas de seguridad acaban interviniendo en el país. "Para empezar, creo que si los kenianos vienen aquí es para masacrar pobres, porque es la orden que van a recibir de los oligarcas y de los políticos corruptos, pero las armas que tenemos en nuestras manos lo van a impedir". "Las fuerzas de seguridad kenianas serán consideradas como invasoras y lidiaremos con ellas como con cualquiera que se atreva a pisotear nuestra independencia", ha avisado. La entrevista ha sido publicada un día después de que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicara este jueves un nuevo informe en el que pide acciones "inmediatas" para abordar la "cataclísmica" situación en Haití a raíz de la "grave" crisis de inseguridad, que ha dejado a las autoridades "al borde del colapso". "Hacer frente a la inseguridad debe ser una de las principales prioridades para proteger a la población y evitar más sufrimiento humano", ha indicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en un comunicado. El informe documenta un aumento del número de víctimas debido a la violencia de las pandillas en 2023: un total de 4.451 muertos y 1.668 heridos. Además, solo en los tres primeros meses de 2024 se han registrado 1.554 muertes y 826 heridos, a fecha de 22 de marzo.