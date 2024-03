Chus Mateo: "Nos ha faltado por momentos tensión competitiva"

Madrid, 29 mar (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, valoró la victoria lograda en la Euroliga ed baloncesto ante el Estrella Roja (101-94), cimentada en el "carácter y orgullo" de su equipo en los minutos finales de un duelo intrascendente a nivel clasificatorio, y reconoció que "al principio faltó, por momentos, tensión competitiva".

El Real Madrid, sin nada en juego por su situación clasificatoria como líder destacado, se impuso al Estrella Roja, en un duelo en el que llegaron a ir dieciséis puntos por debajo mediado el tercer cuarto.

"Nos ha faltado por momentos tensión competitiva, especialmente al principio. Nuestra puesta en escena, en el primer y segundo cuarto, dando poca importancia a las pérdidas y perdiendo algún rebote defensivo que han transformado en canasta, nos ha hecho daño. Nos han hecho canastas muy fáciles", dijo Mateo, en conferencia de prensa.

"Adam Hanga, al que en esta casa tenemos un cariño especial, ha hecho un partido tremendo, y como equipo además han suplido las ausencias de sus bases. Han venido con la intención de hacer un buen partido, han tenido dieciséis puntos de ventaja y la tensión competitiva que no teníamos la hemos recuperado estando por debajo", señaló.

Pese al susto que sufrieron al verse por debajo en el marcador hasta pocos minutos antes del final, Chus Mateo dijo irse "contento por la muestra de carácter y el orgullo" de su equipo.

"Aunque ha habido cosas que no podemos mantener en el tiempo me voy contento. No nos gusta hacerlo mal en ningún momento pero hay que entender la situación", señaló.

Con este triunfo ante el Estrella Roja el Real Madrid batió el récord de victorias en una fase regular en la Euroliga, con veintiséis en 32 partidos disputados.

"No le doy importancia a los récords y esas cosas. Nos centramos en la posibilidad de jugar el play-off. Eso habla más del trabajo hecho hasta ahora, porque ganar 26 partidos es difícil, porque aparte de ganar en casa has tenido que ganar muchos fuera. El equipo a nivel mental se está preparando bien para el play-off. Todo el mundo te ve con cierto favoritismo pero eso no es importante, sino estar bien preparado cuando llegue", concluyó. EFE

drl/arh