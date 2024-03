Registrado un motín en una cárcel de Ecuador contra la intervención militarizada por el estado de excepción

Los presos de la cárcel regional de Guayas, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, han realizado este miércoles por la noche un motín en contra de la intervención de las fuerzas de seguridad en las penitenciarías, tal y como decreta el estado de excepción firmado a principios de año por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha señalado que "los hechos se deben a una revuelta interna por parte de un grupo de personas privadas de libertad". "El perímetro del centro penitenciario está controlado y se ha retomado el control con éxito en un 80 por ciento", ha indicado, a través de un comunicado en el que indica que "ante los incidentes suscitados" ha activado "todos los protocolos de seguridad diseñados para neutralizar la situación". No obstante, las autoridades no han mencionado por el momento ningún balance de víctimas --por lo que se desconoce si hay fallecidos o heridos-- ni sobre agentes retenidos por parte de los presos amotinados. Fuentes de Inteligencia consultadas por el periódico ecuatoriano 'Primicias' han indicado que a diferencia de casos anteriores el motín no incluye un enfrentamiento entre bandas, sino que se debe a su oposición a la intervención estatal. La Autoridad de Tránsito del Municipio de Guayaquil ha comunicado que el tráfico ha sido cerrado a través de la vía que conecta Guayaquil con Daule, en las inmediaciones de la prisión, por un "procedimiento policial". Estos hechos han tenido lugar en la misma cárcel de la que huyó el jefe de Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias 'Fito'. Su huida desembocó en revueltas en prisiones y violencia en las calles, lo que llevó al Gobierno de Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno. El sistema penitenciario de Ecuador ha sido uno de los focos recurrentes de violencia en la escalada de inseguridad que vive el país sudamericano, fruto de un aumento de la actividad de grupos armados y de combates entre las propias bandas.